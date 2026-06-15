Tento týždeň sa začne Art Film. Uctí si pamiatku Müllerovho otca a ocení herečku z filmu, ktorý bojoval o Oscara
Art Film sa začína v piatok 19. júna a potrvá do štvrtka nasledujúceho týždňa.
Prvý ročník sa uskutočnil už v roku 1993 a ide o najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový festival bez prerušenia na našom území. V metropole východu sa už tento týždeň začína prestížny Art Film, ktorý okrem množstva filmov prinesie aj sprievodné podujatia a návštevníci na ňom môžu stretnúť množstvo známych tvárí.
Ocenenie za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe si počas 32. ročníka festivalu prevezme slovenská herečka Anna Šišková – jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie, nositeľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka slovenskej divadelnej ceny DOSKY.
„Anna Šišková patrí k hereckým osobnostiam, ktoré do slovenskej a českej kinematografie vniesli výnimočnú kombináciu krehkosti a vnútornej pravdy. Jej filmová aj divadelná tvorba je charakteristická tichou, nepatetickou prácou s postavou – herectvom, ktoré sa neupísalo efektu, ale autentickému prežívaniu a drobným detailom ľudskosti. Či už v ikonickej úlohe Márie v snímke Musíme si pomáhať, za ktorú získala Českého leva a ktorá bola nominovaná na Oscara, alebo v desiatkach postáv v Divadle Astorka Korzo ’90 a vo filmoch Juraja Nvotu či Martina Šulíka, Anna Šišková dokazuje, že veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá. Udelením ceny Hercova misia festival IFF Art Film oceňuje nielen jej konkrétne úlohy, ale predovšetkým postoj, s akým k hereckej profesii pristupuje – ako k poslaniu, ktoré spája generácie divákov na oboch stranách hranice,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Art Film druhýkrát vo svojej histórii odovzdá aj honorárne ocenenie – Cena Milana Lasicu. Táto cena bude udelená in memoriam jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kinematografie, hercovi Vladislavovi Müllerovi.
Cena Milana Lasicu bola založená v roku 2025 ako pocta legendám slovenského filmového herectva a nadväzuje na odkaz dlhoročného prezidenta festivalu, nezabudnuteľného Milana Lasicu. „Je pre nás cťou a záväzkom pokračovať v odkaze Milana Lasicu a pripomínať si tak herecké osobnosti, ktoré formovali našu kinematografiu,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch. Prvým laureátom sa v roku 2025 stal Ivan Mistrík.
Podľa Palúcha je Vlado Müller ikonickou osobnosťou slovenského filmového herectva: „Nielen pre svoju urastenú postavu, ale najmä vďaka jedinečnému a vášnivému hereckému prejavu. Psychologické dimenzie dramatických postáv kreoval vždy s hlbokým oduševnením. Bol ako vulkán – s ľahkosťou vedel zaujať energickou výbušnosťou, no rovnako aj pokojnou, láskavou dobrosrdečnosťou. Müllerova herecká variabilita sa nezmazateľne a hlboko vpísala do povedomia divákov prostredníctvom množstva výrazovo jedinečných postáv vo filme, televízii i divadle.“
Medzinárodný filmový festival Art Film patrí medzi najvýznamnejšie filmové podujatia na Slovensku. 32. ročník sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach a predstaví súťažné sekcie celovečerných a krátkych filmov, samostatnú súťaž filmov z krajín strednej a východnej Európy, ako aj sprievodné sekcie, odovzdávanie cien Hercova misia a bohatý sprievodný program.