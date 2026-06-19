Bude mať takmer 30 metrov a bude symbolom. Na hornej Nitre vyrastá krásna vyhliadková veža
Malebné výhľady si turisti budú môcť vychutnať z takmer 30-metrovej výšky.
Turisti, ktorí majú v obľube nielen prírodné scenérie, ale najmä pohľad na nich z niekoľkých desiatok metrov, si už na jeseň tohto roka prídu na svoje - ako totiž informuje Trenčiansky samosprávny kraj, v prostredí Strážovských vrchov pri Magure bude stáť nová vyhliadková veža. Jej výstavbu iniciovali obyvatelia obce Poruba a zrealizuje a zaplatí ju práve Trenčianska župa. Väčšinu finančných prostriedkov na vyhliadkovú vežu sa župe podarilo získať z eurofondov.
14 rokov snahy
Trenčiansky samosprávny kraj vybuduje novú vyhliadkovú vežu v extraviláne obce Poruba v okrese Prievidza na vrchu Magura. Jej výstavbu si želali obyvatelia spomínanej obce a k realizácii pred pár mesiacmi už chýbal len posledný krok.
„Máme vysúťaženého zhotoviteľa vyhliadkovej veže, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je účinná a už začala aj kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa diela zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Sme pripravení okamžite po doručení výsledku kontroly začať s realizáciou,“ uviedla vedúca Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková ešte v apríli tohto roka.
Podľa správ, ktoré priniesol portál codnes.sk, sa výstavba novej vyhliadkovej veže už začala. „V pondelok 8. júna sa na vrchole Magury (1 141 m n.m.) uskutočnila historická udalosť pre obec Poruba. Slávnostným poklepaním základného kameňa sme oficiálne odštartovali výstavbu Vyhliadkovej veže na Magure. Som nesmierne rád, že po dlhých 14 rokoch snahy a úsilia sa tento zámer podarilo dotiahnuť do úspešnej realizačnej fázy. Tento deň je dôkazom toho, že aj odvážne vízie sa môžu stať skutočnosťou, ak sa spoja vôľa, vytrvalosť a podpora správnych partnerov,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti starosta obce Poruba Tomáš Tóth.