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Skončíš v pekle, kričali na ňu v Bratislave. Martina konvertovala na islam a dnes mení životy chudobných
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Skončíš v pekle, kričali na ňu v Bratislave. Martina konvertovala na islam a dnes mení životy chudobných

Martina / Nayla
Martina / Nayla — Foto: Instagram - @naylam.m

Keď spoznala moslimov, boli úplne normálni.

Keď si na hlavu prvýkrát uviazala hidžáb a vyšla do ulíc Bratislavy, netušila, že sa stane terčom nenávisti. Cudzí ľudia si ju fotografovali, natáčali a kričali na ňu slová, na ktoré sa nezabúda. „Nasleduješ satana a skončíš v pekle,“ počula od okoloidúcich a v správach sa jej zase vyhrážali neznámi ľudia smrťou. Martina z Handlovej však tvrdí, že najviac ju neboleli samotné urážky, ale vedomie, že ich dostáva len preto, že sa rozhodla konvertovať na islam. Dnes je z nej mladá žena, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Nayla, cestuje po svete a zapája sa do humanitárnych projektov. Jej cesta k islamu pritom nezačala v mešite ani kvôli láske k moslimskému mužovi, ako si mnohí myslia. Začala sa tisíce kilometrov od domova a úplne nenápadne – cestovaním a zvedavosťou.

Instagram Post
Príspevok používateľa Nayla•نايلة (@naylam.m)
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Ako spoznala moslimov a zmenila názor

Po skončení strednej školy si zbalila kufre a odišla pracovať do Holandska. Ako priznala v rozhovore pre MY Horná Nitra, Slovensko jej bolo malé, chcela vidieť svet a v jednom okamihu sa presťahovala do Grécka. Práve tam sa odohral moment, ktorý zmenil jej pohľad na svet. „Prakticky omylom som sa ocitla v moslimskej štvrti,“ priznala v rozhovore Martina, ktorá v tom čase sama patrila medzi ľudí, ktorí mali voči islamu množstvo predsudkov.

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„U nás sa hovorí najmä o negatívnych veciach. Dodnes preto rozumiem ľuďom, ktorí reagujú odmietavo. Ak celý život počúvate len to zlé, je prirodzené, že si vytvoríte určitý názor,“ vysvetľovala. Keď však moslimov začala spoznávať osobne, obraz, ktorý si o nich vytvorila z médií, sa začal rozpadať. Neboli to fanatici ani nebezpeční ľudia, ale obyčajní susedia, kolegovia a priatelia. „Spoznala som veľa moslimov, ktorí boli úplne normálni. Tam sa začalo rúcať moje pôvodné negatívne presvedčenie o ich kultúre a náboženstve,“ priznala.

Instagram Post
Príspevok používateľa Nayla•نايلة (@naylam.m)
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Nehľadala manžela, ale odpovede

Martina zdôrazňuje, že ku konverzii ju nikto nenútil – nebol za tým vzťah s moslimom ani tlak okolia, naopak, rozhodovala sa sama. „Moje rozhodnutie pre islam mi nikto nenanútil. Rozhodla som sa ako slobodná, nevydatá žena po vlastnom hľadaní a štúdiu,“ vysvetlila vo videu na TikToku.

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Začala čítať, študovať, overovať si informácie a čím viac sa o islame dozvedala, tým viac si uvedomovala, že mnohé tvrdenia, ktoré o ňom počúvala, nezodpovedajú realite. „Po niekoľkých mesiacoch som si uvedomila, že to náboženstvo mi dáva zmysel a páči sa mi vo svojom základe. Presvedčilo ma viac ako kresťanstvo,“ priznala Martina, ktorá vysvetlila, že prijatím islamu neodmietla Ježiša.

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