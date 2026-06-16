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Odborník na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy povie, aby sedela v jednej časti
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Odborník na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy povie, aby sedela v jednej časti

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok
Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok — Foto: Facebook - Air - Transport Europe, letecká záchranná služba; survivopedia.com

Okrem umiestnenia vozňa hrá úlohu aj konkrétne sedadlo.

Slovenskom za posledný rok otriaslo niekoľko nehôd vlakov, pričom do našich pamätí sa zapísala najmä zrážka dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou. „Bol to náraz, ako keby vybuchla bomba,“ hovorili cestujúci po nehode z októbra 2025. Lekári hovorili o veľkom šťastí – hoci si vyžiadala množstvo zranených, zaobišla sa bez obetí.

Práve takéto udalosti v nás vždy otvoria rovnakú otázku: dalo sa tomu zabrániť? A ak nie samotnej nehode, dá sa aspoň zvýšiť šanca na prežitie? Podľa odborníkov na železničnú bezpečnosť nie je jedno, kde vo vlaku sedíte. Rovnako ako v lietadle, aj vo vlaku existujú miesta, ktoré vám v prípade zrážky alebo vykoľajenia môžu zachrániť život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1129563585978943&id=100067759355175&ref=embed_post

Ktorý vagón?

„Svojej manželke vždy radím, aby si išla sadnúť do stredu vlaku,“ vysvetlil pre NBC News odborník na železničnú bezpečnosť a právnik Larry Mann. Podľa viacerých štúdií je najbezpečnejšou časťou vlaku stredná časť súpravy. V čelných zrážkach sú najviac zasiahnuté predné vozne, pri kolíziách zozadu zas tie posledné. Pri vykoľajení sa podľa štatistík ako prvé prevracajú vozne na začiatku vlaku.

Preživší Vishwash Kumar Ramesh.
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„V prípade vážnej nehody majú najväčšiu šancu prežiť cestujúci v strede vlaku. Nie je to zaručene bezpečné miesto, ale štatisticky najstabilnejšie,“ uviedol Mann.

Foto: survivopedia.com

Ktoré miesto?

Ešte presnejšie odporúčanie ponúkol Ross Capon, prezident americkej Národnej asociácie železničných cestujúcich, ktorý odporúča sedieť „jeden alebo dva vozne za stredom“ pre optimálnu bezpečnosť. Vysvetlil, že okrem umiestnenia vozňa hrá úlohu aj konkrétne sedadlo.

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