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Veľký test zmrzlín zo supermarketov odhalil prekvapenie. Lacnejšie značky porazili smotanových favoritov
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Veľký test zmrzlín zo supermarketov odhalil prekvapenie. Lacnejšie značky porazili smotanových favoritov

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Wikimedia Commons

Výsledky slepej degustácie ukázali, že samotná smotana nie je zárukou lepšej chuti.

Podľa čoho si v obchode vyberáte prvotriednu zmrzlinu? Mnohí zákazníci pri výbere automaticky siahajú po výrobkoch, ktoré sľubujú vysoký podiel smotany, pretože práve ten považujú za znak kvality. Veľký test desiatich čokoládových zmrzlín zo supermarketov však ukázal, že realita môže byť celkom iná. Ako uviedol portál arecenze.cz, v slepej degustácii totiž nezvíťazili výrobky s najväčším množstvom smotany, ale lacnejšie varianty.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Wikimedia Commons

Smotana nestačila

Poradie najlepších zmrzlín zostavil portál Arecenze.cz na základe slepej degustácie viacerých hodnotiteľov. Do výsledného skóre sa započítavali aj vzhľad, zloženie a cena jednotlivých výrobkov. „Výsledky slepej degustácie ukázali, že samotná smotana nie je zárukou lepšej chuti. Oveľa väčšiu úlohu zohráva celková receptúra, hustota zmrzliny a množstvo pridaných poliev, sušienok alebo čokolády,“ uviedli autori testu.

Ilustračné obrázky.
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Najväčším prekvapením sa stala zmrzlina Wera, ktorá obsahovala najvyšší podiel smotany zo všetkých testovaných výrobkov. Na etikete uvádza až 30-percentný podiel smotany, napriek tomu sa nedostala ani do prvej trojky. Hoci degustátori ocenili jej výraznejšiu smotanovú chuť, v celkovom hodnotení skončila až na piatom mieste. Pri podrobnejšom pohľade na zloženie sa ukázalo, že úspešné výrobky nestavali iba na mliečnych zložkách. Víťazi obsahovali väčšie množstvo poliev, čokoládových kúskov či sušienok, ktoré ochutnávači jasne rozpoznali.

Zábery zo zahraničia.
Zábery zo zahraničia. Foto: Wikimedia Commons

Pozor na vzduch

„Hodnotitelia opakovane oceňovali výraznejšiu chuť, kontrast textúr a atraktívnejší vzhľad,“ uviedli autori testu. Práve tieto prvky podľa nich rozhodli o tom, že zákazníkom viac chutili zmrzliny s bohatšou chuťovou skladbou než tradičné smotanové receptúry.

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Dôležitým ukazovateľom bola aj hustota zmrzliny. Najlepšie hodnotené výrobky v teste patrili zároveň medzi najhustejšie. Naopak, lacnejšie zmrzliny s nižšou hustotou pôsobili podľa degustátorov vodnatejšie a menej krémovo. „Nižšia hustota zvyčajne znamená vyšší podiel vzduchu vo výrobku. Spotrebiteľ tak kupuje rovnaký objem, ale menej skutočnej zmrzliny,“ upozornili autori.

Foto: Wikimedia Commons

Nie vždy vyhráva najdrahší výrobok

Výsledky testu zároveň potvrdili, že vyššia cena automaticky neznamená lepší zážitok. Niektoré drahšie zmrzliny skončili mimo stupňov víťazov, zatiaľ čo cenovo dostupnejšie alternatívy získali najvyššie hodnotenia. 

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„Ukázalo sa, že pri podobných výrobkoch nie je vysoký podiel smotany automatickou vstupenkou na popredné priečky a že oveľa dôležitejšie môže byť celkové spracovanie receptúry,“ zhodnotili autori testu.

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