Keď dojčila najmladšiu dcérku, nahmatala si hrčku. Mamičke Betke môže pomôcť liečba dostupná len v zahraničí
Chce vidieť vyrastať svoje dcérky.
„Moja najväčšia túžba je vidieť vyrastať moje dcérky,“ priznala pre portál Donio Betka. Kým mnohé mamy riešia každodenné starosti okolo malých detí, ona už viac ako dva roky zvádza boj s agresívnym ochorením. Dnes sa obracia na ľudí s prosbou o pomoc, ktorá by jej mohla priniesť ďalšiu šancu zostať pri svojej rodine.
Osudný okamih prišiel v čase, keď sa naplno venovala svojej najmladšej dcérke. Pri dojčení vtedy len deväťmesačnej Julky si nahmatala v prsníku hrčku. Nasledovali vyšetrenia a správa, ktorú nechce počuť žiadna žena ani mama – lekári u nej potvrdili agresívny typ rakoviny prsníka.
Betka sa okamžite pustila do boja. Absolvovala chemoterapiu, imunoterapiu, operáciu aj ožarovanie. Hoci sa zdalo, že náročná liečba prináša výsledky, prišla ďalšia rana. O niekoľko mesiacov neskôr jej lekári objavili metastázy v pečeni.
Nová nádej
Ani vtedy sa nevzdala. Po ďalšej liečbe sa podarilo metastázy na určitý čas dostať pod kontrolu. Nádej však netrvala dlho a ochorenie sa opäť ozvalo. „Spolu s manželom robíme všetko, čo je v našich silách,“ hovorí Betka. Popri chemoterapii podstupuje aj ďalšie podporné terapie. Dvakrát do týždňa cestuje do Budapešti na hypertermiu a pokračuje aj v ďalších procedúrach, ktoré jej majú pomôcť v náročnom boji s chorobou.
Napriek vyčerpávajúcej liečbe sa snaží zachovať si čo najbežnejší život. Byť mamou pre Žofku a Julku, oporou pre svojho manžela a človekom, ktorý sa nevzdáva ani v najťažších chvíľach.