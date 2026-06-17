Kým fanúšikovia upratovali štadión, hráči svoju šatňu. Dôvod, prečo to Japonci robia, je oveľa hlbší
Japonskí fanúšikovia po každom zápase svojho tímu upratujú štadión.
Ich tím sa pred zápasom proti Holandsku ešte len rozohrával, ale japonskí fanúšikovia už nad hlavami mávali s vrecami na odpadky, ktoré si povinne pribalili na zápas. Japonci na majstrovstvách sveta vo futbale opäť upútali celý svet a dôvodom nebol iba športový výkon ich tímu.
Odpadky po tisícoch
Na zápas Japonska proti Holandsku, ktorý sa skončil remízou 2:2, pricestovali desaťtisíce ľudí zo všetkých kútov Zeme a tisíce z nich boli vyzbrojení vrecami na odpadky. Po záverečnom odpískaní zápasu sa hneď pustili do zberu odpadkov, ktoré zanechali na štadióne nielen oni, ale aj cudzí diváci.
Fotografie a videá upratujúcich Japoncov ihneď zaplavili sociálne siete. „Je to aj naša kultúra, ale ide aj o rešpekt. Rešpekt k hráčom, fanúšikom, ale aj k štadiónu. Sme vďační za to, že tu môžeme byť a nechceme tu len urobiť bordel a potom len tak odísť,“ vysvetľuje jedna z japonských fanúšičiek, prečo to vlastne robia.
avízo
Na štadióne zvyknú ostávať aj hodinu po zápase, kým svoju misiu dokončia. A zatiaľ čo fanúšikovia pracovali na štadióne, japonskí futbalisti dávali do poriadku svoju šatňu – tú opustili v rovnakom stave, ako do nej prišli. Aj svoje dresy úhľadne vyskladali do komínov. Na Majstrovstvách sveta v Katare hráči dokonca nechali v šatni origami labute s ďakovným listom v japončine aj arabčine.
Dôvod je hlbší
Čistota je v Japonsku veľmi dôležitou súčasťou ich kultúry a učia ju už deti.