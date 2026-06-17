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Kým fanúšikovia upratovali štadión, hráči svoju šatňu. Dôvod, prečo to Japonci robia, je oveľa hlbší
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Kým fanúšikovia upratovali štadión, hráči svoju šatňu. Dôvod, prečo to Japonci robia, je oveľa hlbší

Japonci upratujú v každom športe.
Japonci upratujú v každom športe. — Foto: X: Printscream Soofslab

Japonskí fanúšikovia po každom zápase svojho tímu upratujú štadión. 

Ich tím sa pred zápasom proti Holandsku ešte len rozohrával, ale japonskí fanúšikovia už nad hlavami mávali s vrecami na odpadky, ktoré si povinne pribalili na zápas. Japonci na majstrovstvách sveta vo futbale opäť upútali celý svet a dôvodom nebol iba športový výkon ich tímu.

Odpadky po tisícoch

Na zápas Japonska proti Holandsku, ktorý sa skončil remízou 2:2, pricestovali desaťtisíce ľudí zo všetkých kútov Zeme a tisíce z nich boli vyzbrojení vrecami na odpadky. Po záverečnom odpískaní zápasu sa hneď pustili do zberu odpadkov, ktoré zanechali na štadióne nielen oni, ale aj cudzí diváci.

Fotografie a videá upratujúcich Japoncov ihneď zaplavili sociálne siete. „Je to aj naša kultúra, ale ide aj o rešpekt. Rešpekt k hráčom, fanúšikom, ale aj k štadiónu. Sme vďační za to, že tu môžeme byť a nechceme tu len urobiť bordel a potom len tak odísť,“ vysvetľuje jedna z japonských fanúšičiek, prečo to vlastne robia.

avízo

Na štadióne zvyknú ostávať aj hodinu po zápase, kým svoju misiu dokončia. A zatiaľ čo fanúšikovia pracovali na štadióne, japonskí futbalisti dávali do poriadku svoju šatňu – tú opustili v rovnakom stave, ako do nej prišli. Aj svoje dresy úhľadne vyskladali do komínov. Na Majstrovstvách sveta v Katare hráči dokonca nechali v šatni origami labute s ďakovným listom v japončine aj arabčine.

Dôvod je hlbší

Čistota je v Japonsku veľmi dôležitou súčasťou ich kultúry a učia ju už deti.

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