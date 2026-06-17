Chytil ju za vlasy a hodil do priekopy. Laura z Ruže je taká, aká je, aj kvôli toxickému bývalému snúbencovi
Jedna z najkontroverznejších účastníčok známej zoznamovacej šou sa podelila o skúsenosti, na ktoré ani dnes nedokáže zabudnúť.
„Keď deň čo deň počuješ od muža, ktorého miluješ, že si škaredá, si tučná, máš veľké zuby, máš veľký nos, choď si zabehať, tak nejakým spôsobom ten vnútorný hlas vo mne zostal,“ priznala nedávno Laura Vargová v podcaste Oski show, ktorý cituje Nový Čas, keď spomínala na temnú minulosť po boku toxického partnera.
Zatiaľ čo ona snívala o rozprávkovej budúcnosti s mužom, ktorého nadovšetko milovala, on svojej snúbenici ukázal úplne iný život - plný nadávok, ponižovania a dokonca aj fyzického násilia. Účastníčka reality šou Ruža pre nevestu dnes otvorene hovorí o tom, že pod jej povahu, fyzický vzhľad a pod to, ako sa sama na seba pozerá, sa podpísalo správanie a konanie jej bývalého partnera.
Zamilovaná sa chcela vydávať
Laura Vargová sa do povedomia divákov dostala v obľúbenej zoznamovacej šou Ruža pre nevestu nielen svojím výrazným vzhľadom, ale aj kontroverzným vystupovaním. Málokto však o nej vedel, že má za sebou jedno z najťažších období života - v minulosti totiž prežila toxický vzťah s mužom, s ktorým bola aj zasnúbená.
Po jeho boku snívala o rozprávkovej budúcnosti, realita však mala celkom inú tvár. „Bol to môj snúbenec. Bola som veľmi zamilovaná, chcela som sa vydávať a bol to muž, ktorý bol voči mne aj fyzicky násilný,“ priznala v podcaste s tým, že najhoršie spomienky má na jednu zo zahraničných ciest.