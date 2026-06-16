Bol plachý a každú zmenu znášal citlivo. Medveď Felix s mamou vyrastal na mieste, ktoré nikdy neopustil
Patril k symbolom bratislavskej zoo viac ako tri desaťročia.
Dlhé roky patril k tým, ktorých si návštevníci bratislavskej zoo všimli takmer okamžite po vstupe do areálu. Medveď Felix bol jednou zo stálic zoologickej záhrady a hoci bol skôr plachý a utiahnutý, mnohí si ho pamätali ako jedného z jej najznámejších obyvateľov. Jeho príbeh bol však iný než príbehy medveďov, ktoré poznajú les, pôdu a voľný pohyb od prvých dní života.
S Felixom, ktorý sa podľa ZOO Bratislava narodil v zoologickej záhrade v 90. rokoch, sa museli v sobotu 13. júna pre vážne zdravotné dôvody rozlúčiť a dať ho uspať.
Život medzi múrmi
Felix sa narodil v ZOO Bratislava ešte v roku 1995. Keď bol mláďa, výbeh zdieľal so svojou matkou, ktorá sa podľa portálu SME dožila úctyhodných 43 rokov. Neskôr zostal sám a väčšinu života prežil vo výbehu, ktorý patril medzi pôvodné expozície zoologickej záhrady zo 60. rokov minulého storočia.
Bol známy ako bojazlivý medveď, ktorý citlivo reagoval na každú zmenu vo svojom okolí. Práve preto sa vedenie zoo pri zlepšovaní jeho podmienok rozhodovalo opatrne. Namiesto presunu do úplne nového prostredia napokon po konzultáciách so zahraničnými odborníkmi a pracovníkmi špecializovanej záchrannej stanice pre medvede v Rakúsku zvolilo rozšírenie jeho doterajšieho domova.
Prvý krok do lesa
V roku 2024 sa tak k pôvodnému výbehu pridala lesná časť s prirodzeným prostredím. Hoci ju mal Felix k dispozícii okamžite, na nový priestor si zvykal pomaly. Ako uviedol portál SME, medveď, ktorý dovtedy poznal iba betónové steny svojho výbehu, potreboval niekoľko týždňov, kým sa odvážil prekročiť hranicu známeho sveta.
Keď sa tak napokon stalo, prišli momenty, ktoré boli výnimočné nielen pre jeho chovateľov. Felix prvýkrát cítil pod labami skutočnú pôdu, skúmal stromy, obhrýzal trávu a začal objavovať prostredie, ktoré bolo bližšie prirodzenému životu medveďa. V novom výbehu trávil čoraz viac času, využíval brloh a pohyboval sa po členitom teréne.
„Dnes ho dokonca porozrýval, čo bolo vlastne prvýkrát v jeho živote, čo sa dostal do kontaktu so zemou,“ povedala jeho chovateľka Jana v čase, keď sa Felix začal v lesnej časti cítiť istejšie.