Zachutí návšteve aj deťom. Svieža mandarínková pena Bibiány Bardy stuhne aj bez želatíny
Pre známu modelku je varenie jazykom lásky.
Jemný, nadýchaný a osviežujúci. Mousse patrí medzi dezerty, ktoré si získali obľubu po celom svete a pripraviť sa dajú v desiatkach rôznych príchutí. Bibiána Bardy stavila na mandarínky a vytvorila sladkú dobrotu, ktorá zachutí deťom aj dospelým.
Ideálny letný dezert
Pre modelku, trojnásobnú mamu a manželku Adama Bardyho je varenie jazykom lásky, a tak svojich najbližších rada rozmaznáva domácimi dobrotami. Keď čaká návštevu alebo si deti vypýtajú niečo sladké, pripraví im práve svieži mandarínkový mousse, ktorý je podľa nej ideálnym letným dezertom.
„Určite si vyskúšajte urobiť túto chutnú a lahodnú dobrotu. Keď čakáte návštevu alebo si deti vypýtajú niečo sladké, toto je ideálny dezert. Ak sú mandarínky málo kyslé a zmes sa vám zdá po pridaní šťavy stále príliš tekutá, pridajte lyžicu citrónovej šťavy. Kyselina je to, čo spôsobí „zrazenie“ a následné stuhnutie tuku v smotane,“ poradila známa modelka.