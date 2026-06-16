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Pred každým zápasom si navlečú zvláštny náramok. Gesto portugalských futbalistov dojíma svet
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Pred každým zápasom si navlečú zvláštny náramok. Gesto portugalských futbalistov dojíma svet

Cristiano Ronaldo pri tréningu na majstrovstvách sveta / Náramok portugalských reprezentantov
Cristiano Ronaldo pri tréningu na majstrovstvách sveta / Náramok portugalských reprezentantov — Foto: Reprofoto YouTube - BeanymanSports

Tvrdia, že na majstrovstvách sveta majú o jedného hráča naviac.

Kým celý futbalový svet sleduje majstrovstvá sveta, portugalskí reprezentanti nastupujú na ihrisko s nenápadným symbolom, ktorý má pre nich obrovský význam. Na zápästiach nosia červeno-zelené náramky s menami všetkých hráčov národného tímu. Medzi nimi sa nachádza aj jedno navyše. Patrí mužovi, ktorý už na trávnik nikdy nevybehne, no jeho spoluhráči sú presvedčení, že je stále s nimi. Syn robotníkov zo severného Portugalska nechcel značkové kopačky, miloval svoju detskú lásku a aj napriek sláve zostal obyčajným chlapcom. Jeho príbeh sa však pred rokom skončil tragicky a oveľa skôr, než mal.

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Dojemné gesto

Portugalský reprezentant a hráč Liverpoolu Diogo Jota zahynul len niekoľko dní po svadbe so svojou dlhoročnou partnerkou Rute. Hoci odvtedy uplynul rok, jeho meno v kabíne portugalskej reprezentácie stále žije a hráči na Dioga nezabudli ani počas majstrovstiev sveta. „Keď sme sa stretli s premiérom Luísom Montenegrom, daroval nám tento náramok a zabezpečil, aby sme ho mohli nosiť aj na ihrisku. Sú na ňom mená všetkých hráčov a navyše aj jedno špeciálne meno – Diogo Jota,“ vysvetlil portugalský stredopoliar Vitinha pre denník Record. Premiér nechal na hráčoch, či budú náramky nosiť, ale ich rozhodnutie bolo jednoznačné.

Diogo Jota s rodinou.
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Prijali sme ho s veľkou úctou a všetci sme sa rozhodli, že ho budeme nosiť každý deň,“ dodal Vitinha. Portugalčania preto hovoria, že na svetovom šampionáte nemajú tento rok len 26 hráčov, ale 27. Ten posledný už síce nie je medzi nimi, no jeho príbeh sa stále neskončil. Na najskromnejšieho futbalistu totiž fanúšikovia spomínajú dodnes.

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Nič nechcel

Jota vyrastal v skromných pomeroch na severe Portugalska. Jeho mama pracovala vo fabrike, kde vyrábala elektronické súčiastky do áut, a otec Joaquim sa živil na stavbách. Hoci sa Diogo neskôr stal hviezdou jedného z najväčších klubov sveta, nikdy nezabudol na to, odkiaľ prišiel. „Diogo od nás nikdy nič nepýtal. Nikdy nepovedal, že by chcel značkové kopačky. Vedel, že to nie je možné. Preto si vie vážiť veci, vážiť si život,“ spomínal jeho otec v rozhovore pre Maisfutbol.

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Dioga talent postupne doviedol až do Liverpoolu, kde si získal fanúšikov svojou pracovitosťou, obetavosťou a skromnosťou. Aj tí najbližší priatelia ho neskôr opisovali ako človeka, ktorého sláva nezmenila. Ešte výnimočnejší než jeho futbalový príbeh bol ten osobný – svoju manželku totiž spoznal ako 15-ročný chlapec.

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Príspevok používateľa Diogo Jota (@diogoj_18)
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