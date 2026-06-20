Chodil od dverí k dverám a pýtal sa, či preňho nemajú prácu. Známy mladík musel o svoje miesto zabojovať
Rok umýval riad v čínskych reštauráciách.
Mal obyčajné, jednoduché detstvo. Mama k nemu bola vždy veľmi láskavá, otec bol prísnejší, no s ním známy mladík nežil. Keď mal 32 rokov, rozhodol sa, že všetko nechá tak a emigruje do Holandska. Potreboval za každú cenu odísť, nechal za sebou celý svoj doterajší život a začal budovať niečo úplne nové. Veľmi rýchlo si však uvedomil, že to mal urobiť už oveľa skôr.