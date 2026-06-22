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Má 101 rokov, no každý deň pláva a sadne si za volant. Jej tajomstvo dlhého života mnohých prekvapí
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Má 101 rokov, no každý deň pláva a sadne si za volant. Jej tajomstvo dlhého života mnohých prekvapí

Betty Morrisová / Ilustračná fotografia.
Betty Morrisová / Ilustračná fotografia. — Foto: Archív Betty Morrisovej, AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Má 101 rokov a stále žije naplno.

Zázračný recept na dlhý život zatiaľ nikto neobjavil. Napriek tomu sa občas objavia ľudia, ktorí aj vo veku, keď si už väčšina užíva zaslúžený oddych, zostávajú aktívni, samostatní a plní energie. Patrí medzi nich aj Betty Morrisová, ktorá nedávno oslávila 101. narodeniny a stále dokazuje, že vek nemusí určovať hranice.

Ako informoval portál People, rodáčka z amerického Michiganu si aj po prekročení storočnice zachovala životný rytmus, ktorý by jej mohli závidieť aj mnohí mladší ľudia. Pravidelne športuje, šoféruje a nevyhýba sa ani spoločenskému životu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/USMastersSwimmingFanPage/posts/pfbid0jnVXhJXnThhzS1n1Mg55tV7tEasdvqmtotVZmvFe5p147dhJq4a8hQyPXUSLUBHKl

Dve jednoduché pravidlá

Keď sa jej ľudia pýtajú, čomu vďačí za svoju vitalitu, odpoveď nie je zložitá. Za základ považuje dve veci – pohyb a pozitívny prístup k životu. Betty je dôkazom toho, že aktívny život sa nemusí skončiť ani po stovke.

Vyše storočná Dinkie denne tancuje vo svojom tanečnom štúdiu.
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Takmer každý deň zamieri do bazéna, kde trávi čas plávaním. Tento zvyk si osvojila približne pred štyridsiatimi rokmi, keď ju kamarátka presvedčila, aby vyskúšala vodné cvičenie. Odvtedy sa voda stala prirodzenou súčasťou jej života. „Voda nikoho nerozlišuje. V bazéne môžete robiť čokoľvek, čo chcete,“ povedala pre People.

Betty Morrisová
Betty Morrisová Foto: Archív Betty Morrisovej

Ani tým sa však jej pohybové aktivity nekončia. Každú sobotu navštevuje hodiny zumby, pri ktorých si pomáha stoličkou. Spolu s dcérou Sue navyše rada chodí na prechádzky. Práve spoločné vychádzky im pomohli zostať aktívnymi aj počas pandémie.

Podľa dcéry je v tom aj niečo iné

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