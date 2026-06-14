Po päťdesiatke si spravila revíziu života. Soňa Müllerová začala myslieť na seba a prešla z kvantity na kvalitu
Známa moderátorka si v určitom veku povedala, že svoj život musí zmeniť.
V živote si nastavila jasné priority a tých sa chce držať. Soňa Müllerová, ktorá na televíznych obrazovkách hviezdi už dlhé roky, totiž nedávno priznala, že vo svojom pracovnom tempe chce zvoľniť a venovať sa viac sebe.
V relácii Dámsky klub na obrazovkách verejnoprávnej televízie tak bude pokračovať už len na polovičný úväzok a ako prezradila v rozhovore pre Nový Čas, rada by podľa vlastných slov viac cestovala a trávila viac času aj so svojou dcérou Emou v Paríži, kde známa influencerka žije.
Revízia života
Soňa Müllerová patrí na televíznych obrazovkách k dlhoročným stáliciam a práve to sa rozhodla pred časom zmeniť - v práci chce totiž zvoľniť, a preto ju diváčky Dámskeho klubu budú ako moderátorku vídavať už menej.
„Chcela by som viacej cestovať. Ja som toho až tak veľa nenacestovala, takže tých možností je, samozrejme, teraz oveľa viacej. Takže to je jedna vec. Tiež by som chcela častejšie chodiť za Eminou do Paríža,“ prezradila moderátorka, ktorá tiež v podcaste Moja zmena, ktorý cituje Nový Čas, priznala, že po päťdesiatke si spravila revíziu života.