Ficova dvojníčka Gwen o porozumení pre trans ľudí: Všetci chceme to isté. Žiť, byť šťastní a plniť si sny
Pre podobnosť so slovenským premiérom Robertom Ficom sa stala Američanka Gwen McMullen na Slovensku doslova senzáciou.
Stihla už ochutnať borovičku, bryndzové halušky aj chlieb so soľou. Navštívila Bojnický zámok, zažiarila na módnej prehliadke a bola hosťkou aj v mnohých médiách.
Americká influencerka, ktorá si hovorí Kráľovná Slovenska, Gwen McMullen, sa vďaka podobnosti s premiérom Robertom Ficom stala na Slovensku virálnou, odvtedy totiž tvorí na svojich sociálnych sieťach zábavný obsah aj o našej krajine. To, čo sa však spočiatku začalo ako internetový žart, sa tak zmenilo na realitu - keď Gwen pred pár dňami dorazila na návštevu Slovenska. V rozhovore pre Closer prezradila, prečo sa sem rozhodla prísť, ale otvorila aj vážnejšiu tému a prehovorila o transrodovosti.
Ako starý chlap
Rodáčka z amerického Texasu Gwen McMullen je už pár dní na Slovensku a väčšina slovenských fanúšikov si ju obľúbila pre jej bezprostrednosť a pozitívnu energiu, ktorú všade okolo seba šíri. „Veľmi som chcela spoznať mojich slovenských fanúšikov, vidieť osobne ľudí, ktorí mi prinášali toľko radosti a lásky. Uvedomujem si, že Slovensko je celkom konzervatívna krajina a hovorila som si, že keď niektorí ľudia stretnú transrodovú osobu naživo, zmenia názor,“ prezradila influencerka v rozhovore s tým, že prvé komentáre Slovákov o tom, že sa podobá na nášho premiéra, jej začali chodiť niekedy začiatkom roka.
„Potom ma označili v jednom príspevku s Ficom a sama som si hovorila, že to je neuveriteľné. Bola som z toho najskôr veľmi zmätená. Úprimne, Slovensko som vnímala skôr ako súčasť Československa a nevedela som o ňom veľa,“ dodala ďalej v rozhovore Gwen, ktorú najprv komentovanie podobosti s Robertom Ficom mrzelo.
„Pretože mi v podstate hovorili, že vyzerám ako starý chlap. Zároveň som si hovorila, že je to celé úžasná príležitosť spoznať nových ľudí. Takže som sa na tom smiala spolu s nimi a dobre som sa bavila,“ vysvetlila rodáčka z Texasu s dodatkom, že Slováci však boli od začiatku veľmi milí a väčšina ich reakcií bola láskavá.