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Bránila sa, keď ju obvinili, že si pomohla Ozempicom. Adriana Poláková má svoj vlastný kľúč k úspechu
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Bránila sa, keď ju obvinili, že si pomohla Ozempicom. Adriana Poláková má svoj vlastný kľúč k úspechu

Adriana Kneissl.
Adriana Kneissl. — Foto: Instagram @adriana_kneissl

K zmene ju motivovala jedna fotka.

„Cesta do raja vedie cez peklo,“ hovorí Adriana Kneissl Poláková, ktorú na sociálnych sieťach sleduje vyše 128-tisíc fanúšikov. Inšpiruje ich nielen svojimi cukrárenskými výtvormi, ale po novom aj zmeneným životným štýlom, vďaka ktorému schudla a získala stratené sebavedomie. Bývalá hviezda Telerána otvorene hovorí o svojej ceste a má aj odpovede pre tých, ktorí sa domnievajú, že za zmenou jej imidžu sú injekcie na chudnutie.

Instagram Post
Príspevok používateľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)
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Pomoc od umelej inteligencie

„V októbri, keď som mala 74 kg, som sa už prestala cítiť dobre – veľa práce, málo pohybu, prejedanie sa večer pri telke, pojedanie cez deň halabala, koláčiky za odmenu. V decembri som si povedala a dosť a išla som chudnúť. Začala som viac športovať a menej jesť. Ale ani po dvoch mesiacoch nič. Chcela som to vzdať, veď menopauza, hormóny, všetky to tak majú,“ uviedla na sociálnych sieťach Adriana, ktorá sa nemienila vzdať.

Iveta Malachovská.
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O pomoc požiadala umelú inteligenciu, ktorá jej vytvorila jedálniček tak, aby bola v kalorickom deficite a mala tri jedlá denne. Začala sa viac hýbať, denne prešla minimálne 10-tisíc krokov a za pol roka sa jej podarilo schudnúť sedem kilogramov. Zmena podľa nej nie je pomalá, ale udržateľná a dnes je sama sebe vďačná za to, že prekonala ťažké začiatky.

Instagram Post
Príspevok používateľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)
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„Najhorší začiatok niečoho je začať slovami: od pondelka, od zajtra, od prvého... Buď chceš, alebo nie. Toto rozhodnutie je čierno-biele, farby prichádzajú až potom,“ uviedla bývalá moderátorka, ktorá otvorene hovorí, že cesta za zdravím je ako cesta do raja, ktorá vedie cez peklo. „Keď zrazu neješ, kedy chceš a čo chceš, ako to bolo roky rokúce,“ pokračovala Adriana a prezradila, že k zmene ju najviac motivovala jedna fotografia.

Reakcia na Ozempic

„Tá pani v rokoch s kilami navyše sa mi nepáčila. Teraz som spokojná,“ vraví. Keď sa pod jej príspevkami začali hromadiť komentáre o tom, či jej k premene nedopomohol známy liek Ozempic, poslala daným komentujúcim drsný odkaz.

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