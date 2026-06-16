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Osud jej pripravil ťažký začiatok, no nevzdáva sa. Pomôžme osemročnej Silvinke zabojovať o samostatnosť
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Osud jej pripravil ťažký začiatok, no nevzdáva sa. Pomôžme osemročnej Silvinke zabojovať o samostatnosť

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Nevzdáva sa ani po rokoch bolesti a operácií.

Niektoré deti sa učia robiť prvé kroky prirodzene a bez prekážok. Osemročná Silvinka však o možnosti samostatne chodiť bojuje celý svoj život. To, čo je pre mnohých samozrejmosťou, je pre ňu veľký sen, za ktorým kráča s obdivuhodnou odvahou a vytrvalosťou.

Silvinka sa narodila s rázštepom chrbtice – vážnym a nevyliečiteľným ochorením, ktoré zásadne ovplyvnilo jej život od prvého dňa. Postupne sa pridružili aj ďalšie závažné diagnózy vrátane hydrocefalu, Arnold-Chiariho malformácie a chronického ochorenia obličiek.

Napriek všetkým zdravotným komplikáciám zostáva usmievavým dievčatkom, ktoré sa nevzdáva a každý deň bojuje za svoju budúcnosť.

Prvé mesiace života strávila v nemocnici

Silvinkin boj sa začal prakticky okamžite po narodení. Krátko po príchode na svet musela absolvovať náročnú operáciu chrbtice, ktorá bola nevyhnutná pre jej ďalší život.

Po zákroku strávila tri dlhé mesiace v nemocnici. Obdobie, ktoré by malo byť naplnené blízkosťou rodiny a bezpečím domova, prežila v nemocničnom prostredí, kde už ako bábätko zvádzala svoj prvý veľký boj.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Odvtedy sa jej život točí okolo lekárskych vyšetrení, rehabilitácií a každodennej starostlivosti, bez ktorej sa nezaobíde.

Každý deň prináša nové výzvy

Silvinka si vyžaduje nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť. Pri mnohých bežných činnostiach potrebuje pomoc svojej maminy a blízkych. Súčasťou jej každodenného života je aj pravidelné cievkovanie, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na jej zdravotný stav.

Pre rodinu to znamená neustálu pohotovosť, množstvo povinností a každodenné prispôsobovanie života potrebám ich dcérky.

Napriek tomu sa snažia vytvoriť jej čo najkrajšie detstvo. Silvinka navštevuje školu vo Vranove nad Topľou, kam ju každý deň vozí jej mama. Aj obyčajná cesta do školy si vyžaduje veľké úsilie, organizáciu a obetavosť.

„Je to náročné fyzicky, psychicky aj finančne, ale nevzdávame sa. Veríme, že každý krok, ktorý Silvinka urobí v rehabilitáciách, ju posúva bližšie k jej snu,“ hovorí jej mama.

Sen, ktorý by zmenil celý jej život

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