Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po synových slovách jej do očí vyhŕkli slzy. Zuzana Kubovčíková Šebová vie, že ako rodič dokáže aj nemožné
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Josefa a Růžena Blažkové s Růženiným synom Františkom.

Rodila len jedna, mlieko sa spustilo obom. Jožka a Ruženka sa nechceli rozdeliť ani v hodine smrti

Za čerstvé ovocie nemusíte platiť majland. Veľká MAPA čerešní vám ukáže, kam sa oplatí vybrať s košíkom

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Pobodali ho, keď išiel brániť slabšieho. Ondřej Vetchý je šťastný po boku missky, za ktorú sa bil na súde

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová / Zábery z tragédie

Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po synových slovách jej do očí vyhŕkli slzy. Zuzana Kubovčíková Šebová vie, že ako rodič dokáže aj nemožné

Zuzka Kubovčíková Šebová prehovorila o materstve.
Zuzka Kubovčíková Šebová prehovorila o materstve. — Foto: Instagram @tvjoj (Inkognito), zuzikesebova

Čo ju naučili deti?

„Kým je človek slobodný a bezdetný, myslí si, aký je hrozne unavený a ako nestíha. Až keď prídu deti, pochopíte, že to bol blud,“ hovorí Zuzana Kubovčíková Šebová, keď príde reč na rodinu a jej dvoch synov. Ako prezradila v rozhovore pre Život, deti ju naučili nielen to, že ako mama dokáže aj nemožné, ale aj trpezlivosť a jednu nenápadnú, no dôležitú vec.

Instagram Post
Príspevok používateľa Televízia JOJ (@tvjoj)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Život naruby

Zuzana Kubovčíková Šebová, ktorá aktuálne žiari na obrazovkách TV JOJ v relácii Dobre vedieť, má s manželom, rovnako hercom Michalom Kubovčíkom dvoch synov – Paľka a Rudka.

Instagram Post
Instagram Post
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Štyridsaťštyriročná herečka v rozhovore priznala, že materstvo jej obrátilo život naruby, hovorí však o ňom s veľkou láskou. „Nevedela som, že môže existovať až takáto silná láska a s ňou spojený strach a zodpovednosť,“ vyznala sa herečka, ktorá sa vďaka deťom naučili dôležité veci.

Vyhŕkli jej slzy

„Deti ma naučili, že ako rodičia dokážeme aj nemožné. Popri práci zvládneme zabezpečiť plnú chladničku, desiate, telesnú aj čisté oblečenie. Naučili ma tiež nekonečnej trpezlivosti. Zrazu ste pre niekoho tútorom, čo je nesmierne zodpovedná funkcia, no táto láska spôsobuje, že vás to vysvetľovanie a komunikovanie reálne baví,“ vymenováva Zuzana a dodáva, že to nie je všetko.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem starkej za geniálny tip!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem starkej za geniálny tip!

Ako správne skladovať jahody? Jednoduchý trik, ako ich uchovať čerstvé o celé DNI dlhšie!

Ako správne skladovať jahody? Jednoduchý trik, ako ich uchovať čerstvé o celé DNI dlhšie!

Najlepšia rada, ako zvýšiť úrodu rajčín: Čím skôr každú rajčinu takto upravte a pomôžete jej k omnoho väčšej úrode!

Najlepšia rada, ako zvýšiť úrodu rajčín: Čím skôr každú rajčinu takto upravte a pomôžete jej k omnoho väčšej úrode!

Mravce, mole a všetku háveď to vyženie z vášho domu: Najlepšia rada, ako udržať byt bez hmyzu a myší na celé mesiace!

Mravce, mole a všetku háveď to vyženie z vášho domu: Najlepšia rada, ako udržať byt bez hmyzu a myší na celé mesiace!

Plný hrniec

Nepečené tiramisu guľky: Luxusný TALIANSKY dezert s vôňou kávy, ktorý vás privedie do šialenstva!

Nepečené tiramisu guľky: Luxusný TALIANSKY dezert s vôňou kávy, ktorý vás privedie do šialenstva!

Chrumkavý pečený karfiol v smotanovom cestíčku: Zdravší a 100-krát chutnejší ako ten vyprážaný!

Chrumkavý pečený karfiol v smotanovom cestíčku: Zdravší a 100-krát chutnejší ako ten vyprážaný!

Šťavnatý makový koláč s jablkami: Jednoduchý dezert, ktorý sa vždy podarí!

Šťavnatý makový koláč s jablkami: Jednoduchý dezert, ktorý sa vždy podarí!

Najlepšia domáca cuketová zmes: Na hrianky alebo s čerstvým pečivom je neprekonateľná!

Najlepšia domáca cuketová zmes: Na hrianky alebo s čerstvým pečivom je neprekonateľná!

Zdravé tipy

2 uhorky, 2 citróny a zázvor: Najrýchlejší detox, vyčistí hrubé črevo a vyplaví tuk (RECEPT)!

2 uhorky, 2 citróny a zázvor: Najrýchlejší detox, vyčistí hrubé črevo a vyplaví tuk (RECEPT)!

Ďatelina lúčna: Nenápadná bylina s pozoruhodnými účinkami na organizmus!

Ďatelina lúčna: Nenápadná bylina s pozoruhodnými účinkami na organizmus!

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…