Po synových slovách jej do očí vyhŕkli slzy. Zuzana Kubovčíková Šebová vie, že ako rodič dokáže aj nemožné
Čo ju naučili deti?
„Kým je človek slobodný a bezdetný, myslí si, aký je hrozne unavený a ako nestíha. Až keď prídu deti, pochopíte, že to bol blud,“ hovorí Zuzana Kubovčíková Šebová, keď príde reč na rodinu a jej dvoch synov. Ako prezradila v rozhovore pre Život, deti ju naučili nielen to, že ako mama dokáže aj nemožné, ale aj trpezlivosť a jednu nenápadnú, no dôležitú vec.
Život naruby
Zuzana Kubovčíková Šebová, ktorá aktuálne žiari na obrazovkách TV JOJ v relácii Dobre vedieť, má s manželom, rovnako hercom Michalom Kubovčíkom dvoch synov – Paľka a Rudka.
Štyridsaťštyriročná herečka v rozhovore priznala, že materstvo jej obrátilo život naruby, hovorí však o ňom s veľkou láskou. „Nevedela som, že môže existovať až takáto silná láska a s ňou spojený strach a zodpovednosť,“ vyznala sa herečka, ktorá sa vďaka deťom naučili dôležité veci.
Vyhŕkli jej slzy
„Deti ma naučili, že ako rodičia dokážeme aj nemožné. Popri práci zvládneme zabezpečiť plnú chladničku, desiate, telesnú aj čisté oblečenie. Naučili ma tiež nekonečnej trpezlivosti. Zrazu ste pre niekoho tútorom, čo je nesmierne zodpovedná funkcia, no táto láska spôsobuje, že vás to vysvetľovanie a komunikovanie reálne baví,“ vymenováva Zuzana a dodáva, že to nie je všetko.