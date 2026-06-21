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Brat emigroval, takže ju na školu nevzali. Známa Slovenka si budúcnosť vysnívala v susedovej kuchyni
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Brat emigroval, takže ju na školu nevzali. Známa Slovenka si budúcnosť vysnívala v susedovej kuchyni

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/D.N.

Otcovi sa jej predstava o vlastnej budúcnosti vôbec nepáčila.

Vyrastala pri Terchovej, v dedine, kde nebol signál. Televízor mala v tom čase v susedstve len jedna rodina a v ich kuchyni často sedávalo aj tridsať ľudí naraz. Deti sa tlačili vpredu, aby dobre videli, a dievčina z fotografie už vtedy snívala, že sa raz stane herečkou. Jej otec s týmto nápadom vôbec nesúhlasil. Chcel z nej mať právničku, pretože bola podľa neho drzá a papuľnatá. Zomrel, keď mala len 16 rokov a ona si napokon predsa len išla za svojím snom.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/D.N.

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