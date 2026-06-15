Zo skromných pomerov si odniesol veľký sen a dobré srdce. Pomôžme Jurajovi stať sa učiteľom
Napriek chudobe veril, že vzdelanie dokáže meniť osudy.
Niektoré sny človeka sprevádzajú celý život. Aj keď ich cesta k naplneniu býva dlhá a náročná, nevzdávajú sa ich. Presne taký je príbeh Juraja – pedagogického asistenta, ktorý už takmer šestnásť rokov pomáha deťom prekonávať prekážky vo vzdelávaní a dnes sa obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri splnení vlastného sna.
Jeho cieľom je úspešne ukončiť rigorózne štúdium výtvarnej výchovy na Katolíckej univerzite v Ružomberku a získať titul PaedDr. Verí, že vďaka ďalšiemu vzdelaniu bude môcť ešte viac pomáhať deťom rozvíjať kreativitu, sebadôveru a chuť objavovať vlastný potenciál.
Od skromných začiatkov k poslaniu pomáhať druhým
Juraj vyrastal v prostredí, ktoré ho naučilo vážiť si prácu, vzdelanie a ľudskosť. Ako hrdý Róm si váži svoje korene a otvorene hovorí o tom, že práve rodina mu odovzdala hodnoty, ktoré ho sprevádzajú dodnes.
Jeho otec pracoval ako rušňovodič, mama ako lesná robotníčka. Hoci rodina nemala veľa, nechýbala jej vzájomná láska, podpora a viera v lepšiu budúcnosť. Rodičia ho viedli k tomu, aby sa nevzdával svojich snov a vždy sa snažil napredovať. „Naučili ma, že aj človek zo skromných pomerov môže mať veľké sny a pracovať na ich naplnení,“ hovorí Juraj.
Jeho starí rodičia prežili druhú svetovú vojnu a ich životné príbehy v ňom zanechali hlbokú stopu. Naučili ho vážiť si slobodu, možnosti vzdelávania a príležitosti, ktoré nie sú samozrejmosťou.
Sna o vzdelaní sa nevzdal ani napriek prekážkam
V detstve túžil stať sa lekárom. Finančné možnosti rodiny však neumožňovali pokračovať v štúdiu podľa jeho predstáv. Ani to ho však neodradilo od ďalšieho vzdelávania.
Po skončení strednej školy bol istý čas nezamestnaný, no postupne si našiel prácu a s pomocou priateľov sa mu podarilo nastúpiť na vysokú školu. Vďaka ich podpore mohol absolvovať externé štúdium a úspešne získať magisterský titul. Pre Juraja to bol dôkaz, že aj náročné životné okolnosti sa dajú prekonať, ak človek stretne ľudí, ktorí mu podajú pomocnú ruku.