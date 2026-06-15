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Zo skromných pomerov si odniesol veľký sen a dobré srdce. Pomôžme Jurajovi stať sa učiteľom
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Zo skromných pomerov si odniesol veľký sen a dobré srdce. Pomôžme Jurajovi stať sa učiteľom

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Napriek chudobe veril, že vzdelanie dokáže meniť osudy.

Niektoré sny človeka sprevádzajú celý život. Aj keď ich cesta k naplneniu býva dlhá a náročná, nevzdávajú sa ich. Presne taký je príbeh Juraja – pedagogického asistenta, ktorý už takmer šestnásť rokov pomáha deťom prekonávať prekážky vo vzdelávaní a dnes sa obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri splnení vlastného sna.

Jeho cieľom je úspešne ukončiť rigorózne štúdium výtvarnej výchovy na Katolíckej univerzite v Ružomberku a získať titul PaedDr. Verí, že vďaka ďalšiemu vzdelaniu bude môcť ešte viac pomáhať deťom rozvíjať kreativitu, sebadôveru a chuť objavovať vlastný potenciál.

Od skromných začiatkov k poslaniu pomáhať druhým

Juraj vyrastal v prostredí, ktoré ho naučilo vážiť si prácu, vzdelanie a ľudskosť. Ako hrdý Róm si váži svoje korene a otvorene hovorí o tom, že práve rodina mu odovzdala hodnoty, ktoré ho sprevádzajú dodnes.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Jeho otec pracoval ako rušňovodič, mama ako lesná robotníčka. Hoci rodina nemala veľa, nechýbala jej vzájomná láska, podpora a viera v lepšiu budúcnosť. Rodičia ho viedli k tomu, aby sa nevzdával svojich snov a vždy sa snažil napredovať. „Naučili ma, že aj človek zo skromných pomerov môže mať veľké sny a pracovať na ich naplnení,“ hovorí Juraj.

Jeho starí rodičia prežili druhú svetovú vojnu a ich životné príbehy v ňom zanechali hlbokú stopu. Naučili ho vážiť si slobodu, možnosti vzdelávania a príležitosti, ktoré nie sú samozrejmosťou.

Sna o vzdelaní sa nevzdal ani napriek prekážkam

V detstve túžil stať sa lekárom. Finančné možnosti rodiny však neumožňovali pokračovať v štúdiu podľa jeho predstáv. Ani to ho však neodradilo od ďalšieho vzdelávania.

Po skončení strednej školy bol istý čas nezamestnaný, no postupne si našiel prácu a s pomocou priateľov sa mu podarilo nastúpiť na vysokú školu. Vďaka ich podpore mohol absolvovať externé štúdium a úspešne získať magisterský titul. Pre Juraja to bol dôkaz, že aj náročné životné okolnosti sa dajú prekonať, ak človek stretne ľudí, ktorí mu podajú pomocnú ruku.

Šestnásť rokov po boku detí

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