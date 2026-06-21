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Prišla do šatne a on čumel ako blázon. Petr Janda a Alica sa po 21 rokoch tešia na ďalšie spoločné dni
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Prišla do šatne a on čumel ako blázon. Petr Janda a Alica sa po 21 rokoch tešia na ďalšie spoločné dni

Petr Janda a Alica oslávili 21 spoločných rokov.
Petr Janda a Alica oslávili 21 spoločných rokov. — Foto: Instagram @petrjanda_official

Český hudobník oslávil s manželkou výročie sobáša.

Zatiaľ čo v hudobnej kariére dosiahol Petr Janda všetko, čo sa dalo, jeho súkromný život tak radostný nebol a musel prekonať nejednu ranu osudu. Jeho prvú manželku Janu si totiž vzala rakovinu a syna Petra zas nádor na mozgu.

Frontmanovi kapely Olympic napokon život ukázal aj priaznivejšiu tvár, keď sa dal dokopy s fanúšičkou Alicou, s ktorou to ťahá dodnes. Manželia nedávno oslávili už 21 rokov spoločných rokov a hudobník nezabudol svojej manželke adresovať krásne slová.

Instagram Post
Príspevok používateľa PETR JANDA OFFICIAL (@petrjanda_official)
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Najkrutejšie roky

Petr Janda si v živote prešiel naozaj temným obdobím, keď sa najprv musel navždy rozlúčiť s milovanou manželkou Janou a neskôr aj so synom Petrom.

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Príspevok používateľa PETR JANDA OFFICIAL (@petrjanda_official)
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„S Martou sme prežili asi najkrutejšie roky, aké môže otec s dcérou prežiť. Obdobie, keď mne umieral syn a jej brat, mne manželka a jej mama, nás veľmi poznačilo,“ opísal náročné momenty so smútkom v hlase známy spevák, na ktorého sa však šťastie napokon usmialo aj v súkromí.

Zostal pozerať ako blázon

So zdravotnou sestričkou Alicou, ktorá je od hudobníka mladšia o 40 rokov, sa zoznámili po koncerte jeho kapely Olympic. Ona si vtedy prišla pre autogram a ako sa Petr Janda zveril magazínu Blesk, bola to láska na prvý pohľad.

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