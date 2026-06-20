Netreba darček, na Deň otcov môžete navariť tieto dokonalé noky. Stačí ich pripraviť s láskou
Rozhoduje aj to, čím ich na tanieri ozdobíte.
Nájsť vhodný darček pre tých najbližších býva často náročné. O to ťažšie je vymyslieť niečo originálne pre otca, ktorý tvrdí, že nič nepotrebuje a najviac preňho znamená spoločne strávený čas. Ak však chcete tento rok poňať Deň otcov skutočne výnimočne, stavte na overenú klasiku a potešte ho jedlom, ktorému jednoducho nebude vedieť odolať.
Pripravené s láskou
Jednou z tých, ktorí prišli s nápadom oslavovať Deň otcov, bola dcéra vojnového veterána, ktorú otec spolu s piatimi súrodencami vychovával úplne sám. Tento sviatok je dodnes skvelou príležitosťou na vyjadrenie vďaky tým, ktorí celý život stoja po boku svojej rodiny a pritom to vôbec nemusí byť len o peňaženkách, švajčiarskych nožíkoch či o náradí. Darovať totiž môžete aj niečo osobné a s láskou pripravené.
Keďže jedlo nikdy nie je krok vedľa, výbornou alternatívou sú gnocchi (alebo noky) z jedného hrnca, ktorými fanúšikov inšpiroval Marián Myjavec. Na internete vystupuje ako Muž v zástere a jeho tvorbu dnes sleduje už viac ako 14-tisíc ľudí.
„Ak máte radi rýchle jedlá z jedného hrnca alebo pekáča rovnako ako ja, tak tieto zapekané gnocchi sú presne niečo pre vás. Celá príprava aj s upečením nebude trvať dlhšie ako 35 minút. Môžeme ich priamo na tanieri ozdobiť opraženými vlašskými orechmi a granátovým jabĺčkom. Je to dohromady neskutočná kombinácia,“ poradil Marián na svojom Instagrame.