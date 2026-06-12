Manželova nevera nebola prvou. Zuzana Belohorcová po rozvode vie, ktoré veci sa odpustiť dajú a ktoré nie
Bývalá moderátorka sa rozviedla po 18 rokoch manželstva.
Už je z nej slobodná žena. Súd totiž tento týždeň rozviedol manželstvo Zuzany Belohorcovej a českého podnikateľa Vlastu Hájeka, informoval o tom magazín EMMA s tým, že keďže obaja bývalí partneri sa dohodli na pravidlách, celé konanie prebehlo veľmi rýchlo.
Bývalej moderátorke po rozvode odľahlo a ako ďalej priznala v rozhovore, život prináša aj takéto momenty a ona to berie veľmi pozitívne. Teší sa, že odteraz bude životom kráčať sama, s deťmi.
Na súd neprišiel
Niekdajšia moderátorka a český podnikateľ boli v manželskom zväzku približne 18 rokov, kým sa v médiách nezačalo špekulovať o tom, že si prechádzajú krízou. Tá mala súvisieť s údajnou podnikateľovou neverou, ktorú už Zuzana Belohorcová napokon nepredýchala a manželovi ukázala dvere.
Súd tento týždeň za ich 18 rokov trvajúcim manželstvom tak urobil definitívnu bodku a zo Zuzany je po dlhých rokoch slobodná žena. „Mala som veľmi veľký rešpekt, pretože som prvýkrát v živote vôbec bola na súde a prvýkrát v takej pozícii, že som išla sama za seba a ešte k tomu na rozvod. Bola som tam sama, môj už bývalý manžel si nedal ani tú námahu, aby tam prišiel, asi iné veci boli dôležitejšie. Ale o to to bolo lepšie, že pojednávanie prebehlo rýchlejšie. Naozaj to bolo veľmi rýchle - tým, že sme sa dohodli aj na pravidlách,“ prezradila Zuzana detaily rozvodu a dodala, že jej odľahlo.