Influenceri nevytvárajú nič hodnotné. Filmový Iron Man vie, ktorí ľudia sa stanú skutočnými hviezdami
Slávny herec si v rozhovore nedával servítku pred ústa.
Úprimne a od srdca, takto zhodnotil hollywoodsky herec Robert Downey Jr. jeden z fenoménov dnešnej doby. Slávne momenty totiž často zažívajú aj tí, ktorí by sa k ním pred pár rokmi ani nemali šancu dostať. Podľa herca tzv. influenceri nikdy nebudú hviezdami budúcnosti – tvrdí, že hviezdy sú definované tým, že niečo v spoločnosti vytvoria.
Chabá online sláva
Aj keď sa na prvý pohľad môže stať, že v súčasnosti hrajú prím práve ľudia populárni na sociálnych sieťach, podľa neho to tak nie je úplne. „Dnes sa ľudia môžu stať slávnymi už tým, že na seba namieria telefón,“ povedal v relácii Conversations for our Daughters, v ktorej sa bavili o nových technológiách.
„Nepovažujem to za niečo negatívne, skôr to beriem ako výzvu, zvyšuje sa dopyt po individualite,“ povedal Downey Jr. Filmový Iron Man stále verí v to, že sa väčšina mladých ľudí rozhodne učiť a vytvárať hodnoty miesto toho, aby sa hnali za pozornosťou v online svete.
„Dúfam, že väčšina mladých si povie, že toto nie je moja šálka kávy a že chce radšej niečo vytvoriť, niečo vybudovať, chce sa vzdelávať a chce mať nejaké výstupy,“ myslí si herec, ktorý nemá rád názory, podľa ktorých budú hviezdami budúcnosti práve influenceri.