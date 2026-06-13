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Slovensko si pamätám, šokoval kráľ Karol. Premrzli mu u nás ruky, na ľuďoch ho zaujala jedna vec
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Slovensko si pamätám, šokoval kráľ Karol. Premrzli mu u nás ruky, na ľuďoch ho zaujala jedna vec

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou
Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou — Foto: Facebook - This Is Slovakia; Facebook - British Embassy (Edo Genserek)

Dažďový princ kedysi u nás hraj aj na fujare.

Internetom sa pred časom šírilo krátke video, ktoré v sebe ukrýva drobný, no krásny okamih. Zachytáva nečakané stretnutie slovenskej turistky s kráľom Karolom III. priamo v rušnom londýnskom obchodnom dome. Britský panovník sa počas nenápadného rozhovoru postaral o moment, ktorý dojal tisíce Slovákov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=742679897904036&set=a.215680980603933

Na Slovensko nezabudol

Kráľ sa počas návštevy prestížneho obchodu Fortnum & Mason pristavil pri skupinke ľudí. Medzi nimi stála aj žena zo Slovenska – nenápadná, s úsmevom, v očiach nadšenie z Londýna, ktorý spoznávala iba pár dní. „Som zo Slovenska. Prišla som sem len na dva dni,“ povedala mu jednoducho a úprimne. Jej slová sprevádzal priateľský úsmev – no to, čo nasledovalo, prekvapilo nielen ju, ale aj tisíce ľudí na sociálnych sieťach. Kráľ Karol III. jej bez zaváhania odpovedal vetou, ktorú by čakala asi len máloktorá turistka: „Slovensko si pamätám veľmi dobre.“

Kráľovná Alžbeta II. na Slovensku.
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Krátky moment rozvíril pozornosť slovenského internetu a v komentároch pribúdali slová hrdosti aj dojatia. Mnohí priznali, že ich odpoveď panovníka príjemne zahriala pri srdci. A pre samotnú ženu to bol pravdepodobne okamih, na ktorý len tak nezabudne – spomienka, ktorú si z Londýna odnesie domov ešte dlho po tom, čo pominie dovolenková eufória.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=25402020862760811

Iskra v očiach

Kráľove slová pritom neboli len zdvorilým gestom. Karol III. má ku Slovensku skutočne osobný vzťah. Ako princ Charles navštívil našu krajinu dvakrát – prvý raz pricestoval spolu s princeznou Dianou ešte v čase ČSFR a druhú návštevu absolvoval 1. novembra 2000, už v samostatnej Slovenskej republike. Pre slovenské médiá vtedy hovoril, že Slováci majú v očiach iskru.

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