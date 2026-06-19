Na prsiach si našiel hrčku a cítil hanbu. Známy filmový záporák už vie, že to nie je len problém žien
Za mnohé vďačí svojej žene.
Rakovina prsníka nie je len ochorením žien a dnes to už vie on. Zo všetkých prípadov choroby, v ktorej hrá významnú úlohu čas a skoré odhalenie, 1% diagnostikujú práve u mužov. Patrí k nim aj známy filmový záporák a rovnako ako na strieborných plátnach, odhodlanie bojovať mu nechýba ani v reálnom živote. O diagnóze prehovoril otvorene, aby sa o nej nebáli rozprávať ďalší.
Všetci to zľahčovali
„Mám rakovinu prsníka. A áno, je to veľmi zriedkavé,“ napísal Tyler Mane na sociálnej sieti. „Rakovinu prsníka v priebehu života diagnostikujú 1 zo 755 mužov a ak sa zistí včas, je VEĽMI dobre liečiteľná,“ vysvetlil herec, ktorého prvá myšlienka po stanovení diagnózy bola, že sa to musí snažiť pred všetkými ututlať.
„Budem úprimný, myslel som si, že je to trápne. Ale potom som zistil, že muži sú väčšinou diagnostikovaní až v pokročilom štádiu, pretože sa o tom nehovorí a nehľadá sa to,“ pokračuje.
Pobije sa ako lev
Mane sa rovnako ako aj iní muži stretol s tým, že hrčku v jeho prsníku zľahčovali aj lekári a dokonca ho odmietli ďalej vyšetrovať. Včas sa začal liečiť iba preto, že jeho manželka sa nenechala odradiť názormi, že to nič nie je a dotlačila ho k tomu, aby si hrčku nechal odstrániť.