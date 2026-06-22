Hollywood nemilosrdne vplýval na to, akým bol otcom. Matt Damon dobieha to, čo sa roky bál ovplyvniť
Herec je otcom troch vlastných a jedného osvojeného dieťaťa.
Celé roky sa to snažil vyvažovať, ale stále sa bál, že príde o všetko. Matt Damon označil prostredie Hollywoodu za nemilosrdné a znemožňujúce otcom byť tu pre deti naplno. Oscarova hviezda o temných zákutiach úspechu prehovorila pre GQ a priznala, že dnes sa snaží vynahradiť deťom to, čo v minulosti zameškala.
Musel si dokazovať
Začiatky svojej kariéry opísal slovami, že v nich išlo iba o to niečo dokázať. Až vo vyššom veku pochopil, že nemusí prijať každú ponuku. „Teraz viem, že keď vezmem ponuku, dôležité je robiť podľa mojich pravidiel a čo najlepšie ako viem," hovorí 55-ročný herec a otec štyroch detí.
„Myslím na to hlavne v tejto dobe, keď vidím, ako deti rastú a chcem byť pri nich, ale stále je to pre mňa ťažké," priznáva a dodáva, že ho trápi, ako bude pokračovať v tomto nestabilnom prostredí. Po úspechu filmu Dobrý Will Hunting z roku 1997 prijímal jednu ponuku za druhou a celé roky prežil v strachu, že „telefón raz prestane zvoniť“.
„Určite ste už počuli o tom zozname a nikdy neviete, kedy sa na ňom ocitnete. Neexistuje oficiálny list, ale dobre viete, že jedno štúdio vám film schváli a v druhom nie. Vždy som si to uvedomoval," hovorí. V prostredí Hollywoodu sa dlho hovorí o „zozname“ hercov a herečiek, ktoré majú mať dvere do filmu už zatvorené a sú označovaní za nežiaducich. Na takomto zozname sa mala ocitnúť aj herečka Amber Heart po rozvodovom konaní s bývalým manželom Johnny Deppom, o ktorom sme už písali.
Chce tu byť pre deti
Aj napriek stále žijúcej hrozbe, že zo dňa na deň po ňom už ani pes neštekne, sa Matt Damon rozhodol obmedziť počet úloh, do ktorých ide.