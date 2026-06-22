Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Hollywood nemilosrdne vplýval na to, akým bol otcom. Matt Damon dobieha to, čo sa roky bál ovplyvniť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Hollywood nemilosrdne vplýval na to, akým bol otcom. Matt Damon dobieha to, čo sa roky bál ovplyvniť

Matt Damon má so svojou manželkou Lucianou tri vlastné deti a prisvojil si aj jej dcéru z predchádzajúceho vzťahu.
Matt Damon má so svojou manželkou Lucianou tri vlastné deti a prisvojil si aj jej dcéru z predchádzajúceho vzťahu. — Foto: Wikimedia Commons

Herec je otcom troch vlastných a jedného osvojeného dieťaťa.

Celé roky sa to snažil vyvažovať, ale stále sa bál, že príde o všetko. Matt Damon označil prostredie Hollywoodu za nemilosrdné a znemožňujúce otcom byť tu pre deti naplno. Oscarova hviezda o temných zákutiach úspechu prehovorila pre GQ a priznala, že dnes sa snaží vynahradiť deťom to, čo v minulosti zameškala.

Musel si dokazovať

Začiatky svojej kariéry opísal slovami, že v nich išlo iba o to niečo dokázať. Až vo vyššom veku pochopil, že nemusí prijať každú ponuku. „Teraz viem, že keď vezmem ponuku, dôležité je robiť podľa mojich pravidiel a čo najlepšie ako viem," hovorí 55-ročný herec a otec štyroch detí.

Instagram Post
Príspevok používateľa Just Jared (@justjared)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„Myslím na to hlavne v tejto dobe, keď vidím, ako deti rastú a chcem byť pri nich, ale stále je to pre mňa ťažké," priznáva a dodáva, že ho trápi, ako bude pokračovať v tomto nestabilnom prostredí. Po úspechu filmu Dobrý Will Hunting z roku 1997 prijímal jednu ponuku za druhou a celé roky prežil v strachu, že „telefón raz prestane zvoniť“.

Instagram Post
Príspevok používateľa Luciana Barroso Damon (@lucianabarrosodamon)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„Určite ste už počuli o tom zozname a nikdy neviete, kedy sa na ňom ocitnete. Neexistuje oficiálny list, ale dobre viete, že jedno štúdio vám film schváli a v druhom nie. Vždy som si to uvedomoval," hovorí. V prostredí Hollywoodu sa dlho hovorí o „zozname“ hercov a herečiek, ktoré majú mať dvere do filmu už zatvorené a sú označovaní za nežiaducich. Na takomto zozname sa mala ocitnúť aj herečka Amber Heart po rozvodovom konaní s bývalým manželom Johnny Deppom, o ktorom sme už písali.

Herečka sa zmenila na mamu na plný úväzok a deti vychováva sama.
Prečítajte si tiež: Použila falošné meno a utiekla do Európy. Amber Heard si po trpkom rozvode s Deppom vybrala iný život

Chce tu byť pre deti

Aj napriek stále žijúcej hrozbe, že zo dňa na deň po ňom už ani pes neštekne, sa Matt Damon rozhodol obmedziť počet úloh, do ktorých ide.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Domáci trik, ako sa raz a navždy zbaviť plesní a VLHKÝCH STIEN v byte: Toto pomohlo viac, ako drahé prípravky z obchodu!

Domáci trik, ako sa raz a navždy zbaviť plesní a VLHKÝCH STIEN v byte: Toto pomohlo viac, ako drahé prípravky z obchodu!

Kamarátka mi ukázala HOTELOVÝ trik, ako rýchlo uvoľniť upchaté umývadlo a odstrániť zápach: Nič iné už neskúšam!

Kamarátka mi ukázala HOTELOVÝ trik, ako rýchlo uvoľniť upchaté umývadlo a odstrániť zápach: Nič iné už neskúšam!

ŽLTNE a odumiera vám trávnik? Takto ho zachránite!

ŽLTNE a odumiera vám trávnik? Takto ho zachránite!

Krútia sa PARADAJKÁM listy? Takto zachránite svoju úrodu!

Krútia sa PARADAJKÁM listy? Takto zachránite svoju úrodu!

Plný hrniec

Žiaden Gelfix, žiadne zahusťovadlo: Recept na POCTIVÝ jahodový džem s trochou cukru – skutočne v ňom cítiť LEN jahody!

Žiaden Gelfix, žiadne zahusťovadlo: Recept na POCTIVÝ jahodový džem s trochou cukru – skutočne v ňom cítiť LEN jahody!

MAJSTROVSKÉ DIELO za lacný peniaz. Celý plech tohto krémového zázraku vás vyjde doslova na pár drobných!

MAJSTROVSKÉ DIELO za lacný peniaz. Celý plech tohto krémového zázraku vás vyjde doslova na pár drobných!

Zabudnite na strúhanku, tento KARFIOL je skutočne lepší ako mäso: Musím variť 2x do týždňa, tak je tento RECEPT bájačný!

Zabudnite na strúhanku, tento KARFIOL je skutočne lepší ako mäso: Musím variť 2x do týždňa, tak je tento RECEPT bájačný!

Krémový dezert bez pečenia: Pripravený LEN z dlhých piškót, pudingu, smotany a čokolády (RECEPT)!

Krémový dezert bez pečenia: Pripravený LEN z dlhých piškót, pudingu, smotany a čokolády (RECEPT)!

Zdravé tipy

Dokonalá PEDIKÚRA zadarmo doma: Žiadna pemza alebo pilník, výsledok ako z drahého salónu a dlho vydrží!

Dokonalá PEDIKÚRA zadarmo doma: Žiadna pemza alebo pilník, výsledok ako z drahého salónu a dlho vydrží!

Kurieho oka vás pomôže zbaviť burina, ktorej sa všetci vyhýbame oblúkom!

Kurieho oka vás pomôže zbaviť burina, ktorej sa všetci vyhýbame oblúkom!

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…