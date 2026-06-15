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Po incidente na strelnici prišla krutá správa. Miroslav Táborský sa vždy vedel oprieť o záhadnú Katku
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Po incidente na strelnici prišla krutá správa. Miroslav Táborský sa vždy vedel oprieť o záhadnú Katku

Miroslav Táborský našiel šťastie pri Kateřine.
Miroslav Táborský našiel šťastie pri Kateřine. — Foto: Wikimedia Commons/Jindřich Nosek (NoJin); Anima Candida

Herec a jeho životná partnerka sú spolu už viac než 30 rokov.

Chodíme spolu, alebo sme len kamaráti? Takúto dilemu vraj dlho riešil herec Miroslav Táborský, keď sa dával dokopy s jeho súčasnou manželkou Katařinou. V harmonickom zväzku žijú už viac ako 30 rokov a pri spomienkach na chaotické začiatky sa poriadne smejú. Okrem toho si však svoje súkromie strážia.

Svoje šťastie prežívajú skôr doma za zatvorenými dverami a aj Kateřine sa podobne ako manželke Ondřeja Vetchého ušla pomyslená prezývka „pani Colombová“. Oporou Miroslavovi Táborskému bola aj v náročných chvíľach, keď mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Svoj boj umelec napokon vyhral a pred dvoma rokmi s manželkou oslávil už perlovú svadbu. A hoci recept na šťastné a dlhodobé súžitie by si netrúfal povedať, aj po toľkých rokoch jej stále nosí kvety a dvorí jej.

Foto: Wikimedia Commons, Karolína Černá, Blanka Borová

Nevzdal to

Herecké začiatky rodáka z Prahy neboli úplne najľahšie, kým ho totiž prijali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, trikrát neuspel. Ako však vraví, keď sa do niečo zahryzne, tak ľahko to nevzdá – a vyšlo mu to až na štvrtý pokus.

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„Som taký zahryzovací, to je pravda. Ale dôvody, prečo to niekoľkokrát nevyšlo, boli vtedy kádrové. Bol som presvedčený, že to chcem robiť. Amatérske divadlo som hral dlho a mal som v ňom aj nejaké úspechy, ktoré ma utvrdzovali v tom, že mám pokračovať a nevzdávať sa,“ spomínal herec v rozhovore pre iDnes.cz.

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Podobné životné cesty

Miroslav Táborský do dnešného dňa stvárnil množstvo postáv a počas svojej dlhoročnej kariéry sa objavil v rôznorodých českých filmoch, televíznych seriáloch aj v medzinárodných projektoch. Na Slovensku ho diváci môžu poznať napríklad z filmov ako Bezva ženská na krku či Bobule.

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No zatiaľ čo niektorí jeho hereckí kolegovia sú známi bohémskym životom, ktorý sa veľakrát prejavil aj v súkromí, Miroslav Táborský je už viac ako 30 rokov verný jedinej žene. S manželkou Kateřinou mali veľmi podobné životné cesty, aj ona sa na štúdium vytúženého bábkoherectva dostala až na tretí pokus.

Nemá v tom jasno

Obaja boli spočiatku len kamaráti a láska vraj prišla o čosi neskôr. Dlho totiž nevedeli, či sú stále len priatelia alebo už partneri.

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