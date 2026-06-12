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Myslel si, že na ryby už nikdy nepôjde. Vďaka dobrým ľuďom si pán František splnil posledný veľký sen
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Myslel si, že na ryby už nikdy nepôjde. Vďaka dobrým ľuďom si pán František splnil posledný veľký sen

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Keď vyslovil svoje posledné veľké želanie, mnohým zvlhli oči.

Sú sny, ktoré sa nedajú merať veľkosťou, úspechom ani pohľadom zvonka. Na prvý pohľad pôsobia jednoducho, niekedy až všedne. No v živote človeka, ktorý ich nosí v sebe, majú váhu celého sveta.

V paliatívnej starostlivosti sa takéto priania stávajú niečím výnimočným. Nie preto, že by menili medicínsku realitu, ale preto, že menia prežívanie človeka v nej. Prinášajú návrat k spomienkam, identite a k momentom, v ktorých sa človek ešte raz stretne so svojím vlastným životom.

Príbeh Františka je jedným z nich.

Život, ktorý sa ukrýval v tichu pri vode

František bol muž, ktorý svoj život nikdy neprežíval nahlas. Nepotreboval pozornosť ani veľké slová. Jeho svet bol postavený na jednoduchých hodnotách – poctivosti, pokoji a rutine, ktorá dávala dňom tvar.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Kľúčovým miestom jeho vnútorného sveta však bola voda. Rybárčenie pre neho nebolo koníčkom v bežnom zmysle slova, ale priestorom, kde sa život spomaľuje. Kde sa človek nemusí nikomu prispôsobovať, nič dokazovať ani vysvetľovať. Len byť. Pri vode sa František vracal k sebe. K tichu, ktoré nebolo prázdne, ale naplnené.

Jedno želanie, ktoré v sebe nieslo celý jeho svet

Keď prišla choroba, tento svet sa začal pomaly uzatvárať. Najprv obmedzenia, potom únava, neskôr strata pohybu a nezávislosti. Dni sa začali podobať jeden na druhý a život sa presunul do priestoru starostlivosti, liečby a čakania. No aj v takto zúženom svete zostali veci, ktoré choroba nedokázala vziať úplne. Spomienky. A medzi nimi jedna, ktorá sa vracala stále dokola – obraz vody, ranná hmla a pokoj, ktorý poznal len tam. Z tejto spomienky sa postupne stalo želanie. Nie veľké, nie komplikované, ale o to silnejšie.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Ešte raz by som chcel ísť na ryby.“

Takéto želania majú v sebe zvláštnu silu. Nehovoria o budúcnosti ani o plánoch. Hovoria o návrate. O poslednom dotyku s tým, čo človeka formovalo a robilo ho šťastným.

Deň pri vode

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