Myslel si, že na ryby už nikdy nepôjde. Vďaka dobrým ľuďom si pán František splnil posledný veľký sen
Keď vyslovil svoje posledné veľké želanie, mnohým zvlhli oči.
Sú sny, ktoré sa nedajú merať veľkosťou, úspechom ani pohľadom zvonka. Na prvý pohľad pôsobia jednoducho, niekedy až všedne. No v živote človeka, ktorý ich nosí v sebe, majú váhu celého sveta.
V paliatívnej starostlivosti sa takéto priania stávajú niečím výnimočným. Nie preto, že by menili medicínsku realitu, ale preto, že menia prežívanie človeka v nej. Prinášajú návrat k spomienkam, identite a k momentom, v ktorých sa človek ešte raz stretne so svojím vlastným životom.
Príbeh Františka je jedným z nich.
Život, ktorý sa ukrýval v tichu pri vode
František bol muž, ktorý svoj život nikdy neprežíval nahlas. Nepotreboval pozornosť ani veľké slová. Jeho svet bol postavený na jednoduchých hodnotách – poctivosti, pokoji a rutine, ktorá dávala dňom tvar.
Kľúčovým miestom jeho vnútorného sveta však bola voda. Rybárčenie pre neho nebolo koníčkom v bežnom zmysle slova, ale priestorom, kde sa život spomaľuje. Kde sa človek nemusí nikomu prispôsobovať, nič dokazovať ani vysvetľovať. Len byť. Pri vode sa František vracal k sebe. K tichu, ktoré nebolo prázdne, ale naplnené.
Jedno želanie, ktoré v sebe nieslo celý jeho svet
Keď prišla choroba, tento svet sa začal pomaly uzatvárať. Najprv obmedzenia, potom únava, neskôr strata pohybu a nezávislosti. Dni sa začali podobať jeden na druhý a život sa presunul do priestoru starostlivosti, liečby a čakania. No aj v takto zúženom svete zostali veci, ktoré choroba nedokázala vziať úplne. Spomienky. A medzi nimi jedna, ktorá sa vracala stále dokola – obraz vody, ranná hmla a pokoj, ktorý poznal len tam. Z tejto spomienky sa postupne stalo želanie. Nie veľké, nie komplikované, ale o to silnejšie.
„Ešte raz by som chcel ísť na ryby.“
Takéto želania majú v sebe zvláštnu silu. Nehovoria o budúcnosti ani o plánoch. Hovoria o návrate. O poslednom dotyku s tým, čo človeka formovalo a robilo ho šťastným.