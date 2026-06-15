Oslavoval tak divoko, až stratil svoju zlatú medailu. Fínsky hokejista ponúka netradičnú odmenu
Medaila má podľa neho hodnotu len pre neho.
Bola to dráma až do úplného záveru a rozhodol ju jediný gól. Fínski hokejisti sa prednedávnom stali majstrami sveta, keď vo finále šampionátu porazili domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení a radovali sa tak zo zlatých medailí. Ako sa však ukázalo, jeden z nich si svoj cenný kov neužil dlho.
Veľké pátranie
Jeho meno je Jesse Puljujärvi a za všetko môže turné po baroch v Helsinkách. Ako k strate došlo, vie veľmi dobre. „Všetky medaily sme nechali kolovať medzi ľudí, ktorí si ich mohli prehliadnuť, ale tú moju niekto nevrátil," vysvetlil fínsky útočník domácim médiám.
Oslavy v uliciach hlavného mesta trvali do rána, pričom športovci vystriedali niekoľko podnikov vrátane osudného karaoke baru. Vzácne kovy nechávali na ukážku v každom z nich, no problém nastal až v tom poslednom.
Bez hodnoty
„Nemá žiadnu hodnotu pre nikoho iného, len pre tých, ktorí ju vyhrali,“ premýšľal nad pohnútkami zlodeja. Medaila sa totiž aj napriek svojej zlatej farbe vyrába zo striebra a je len ľahko pozlátená. Jesse Puljujärvi však stále verí, že ten, kto má jeho medailu teraz doma, si to premyslí a vráti mu ju späť.
„Ten, kto mi ju vráti, má u mňa zmrzlinu, kávu s koláčom alebo aj oboje,“ dodáva fínsky hokejista, ktorý mal na zisku titulu majstrov sveta leví podiel – víťazstvá svojho tímu podporil deviatimi bodmi za štyri góly a päť asistencií.