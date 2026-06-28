Dajte si to dole, nech vidíme, aký máte talent. Halinu Pawlowskú dnes hnevá, čo všetko musela vydržať
V živote sa musela vysporiadať aj so situáciami, ktoré by iných zlomili.
Pri schvaľovacej akcii ju pod stolom držali za nohu, inde jej zasa prikázali, aby si vyzliekla kabát. Keď sa dnes úspešná spisovateľka a scenáristka Halina Pawlowská obzrie späť, vie, že správanie, s ktorým sa v minulosti stretávala, bolo absolútne neprijateľné a ak by v tom čase nebolo normou, postavila by sa mu.
Hoci má na svojom konte už 42 kníh a pre mnohých fanúšikov sa stala legendou, nohami stojí pevne na zemi a za svoj najväčší životný triumf považuje niečo celkom iné.
Návštevy plné drám
Narodila sa do ukrajinsko-českej rodiny, jej otec bol emigračný básnik a ona si od útleho detstva pripadala medzi Čechmi absolútne vzhľadovo netypicky. „Otec bol fascinujúci. V Česku žil od svojich 19 rokov a na Ukrajinu sa nikdy nevrátil. Ani nemohol, pretože by ho poslali do gulagu,“ vysvetlila Halina Pawlowská v relácii Povídej.
S ockom sa rozprávala výhradne po ukrajinsky a on si o svojej milovanej dcére myslel, že je vo všetkom najlepšia. Často vravieval, že je veľmi múdra, a keď domov priniesla nejakú cenu, ktorú vyhrala v súťaži, pohotovo poznamenal, že by si ich v skutočnosti zaslúžila oveľa viac.
Všetci spolu bývali v malej garsónke, kde bolo vždy nesmierne živo, no Halina v tom čase túžila po úplne inom vyplnení voľného času. „U nás boli neustále návštevy. Moji rodičia hrali závodne šach, takže doma stále s niekým trénovali. Bolo to vždy plné drám a pilo sa k tomu víno. V tú dobu som chcela byť niekde zalezená a čítať si,“ spomínala v šou Inkognito.
Mama ju nikdy nepochválila
Kým otec chválami na jej adresu nikdy nešetril, s mamou mala o niečo chladnejší vzťah. Hoci jej na nej vždy veľmi záležalo a krivdy z detstva jej už dávno odpustila, otvorene priznáva, že prežila aj obdobie, kedy od mamy nepočula jediné pekné slovo. V tom čase to niesla veľmi ťažko a občas si vravela, že je pri nej ťažké vôbec existovať.
„Nikdy ma nepochválila. Podľa nej som nikdy žiadnu hodnotu nevytvorila. A keď jej raz niekto hovoril, či to nie je krásne, že je Haločka v tej televízii, tak mu odpovedala - Je, môžem ju vypnúť!“ opísala legendárna scenáristka a publicistka v relácii 7 pádů Honzy Dědka.