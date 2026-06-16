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Vodka ako fit drink? Dominika Cibulková neľutuje nič, čo kedy na sociálnych sieťach zverejnila
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Vodka ako fit drink? Dominika Cibulková neľutuje nič, čo kedy na sociálnych sieťach zverejnila

Dominika Cibulková sa vyjadrila ku kritike na jej osobu vo verejnom a internetovom priestore.
Dominika Cibulková sa vyjadrila ku kritike na jej osobu vo verejnom a internetovom priestore. — Foto: Instagram @ domicibulkova (Foto: @ nlieskovska), tvjoj (Promo fotografie TV JOJ k relácii Inkognito)

Bývalá tenisová hviezda má za sebou viacero mediálnych káuz.

Od uvedenia do omylu cez politickú kampaň až po fit drink. S menom Dominiky Cibulkovej sa nehovorí len v súvislostiach s jej úspechmi na tenisových dvorcoch. V posledných rokoch sa preberal skôr krach jej manželstva s Michalom Navarom a viaceré mediálne kauzy, v ktorých figurovala.

Na sociálnych sieťach ju sleduje takmer pol milióna ľudí. Znamená to veľkú možnosť zárobkov ale aj zodpovednosť za to, čo robíte, hovoríte a propagujete. S veľkou popularitou prichádza aj kritika od verejnosti či fanúšikov a keďže Dominika sa na internete dopustila viacero prešľapov, ľudia jej to dali pocítiť. V nedávnom podcaste Ivety Malachovskej a jej dcéry Kristíny Pohľady generácií sa bývalá tenisová hviezda dotkla aj tejto témy a po prvýkrát prehovorila o tom, ako ona vníma kritiku aj mnohé negatívne komentáre nielen na svoju osobou. Zanalyzovala, čo na sociálnych sieťach zverejňuje a akým spoluprácam vie povedať áno.

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Mediálne kauzy

Keď Dominika Cibulková ukončila v tridsiatke svoju tenisovú kariéru, zamerala sa na aj na sociálne siete, ktoré sa stali jedným z jej príjmov. Na internete má viacero spoluprác a práve jedna z nich rezonuje v posledných týždňoch vo verejnom priestore viac než čokoľvek iné. Ide o kampaň s "fit drinkom", ktorú Rada pre reklamu označila ako neetickú.

Instagram Post
Príspevok používateľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)
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V minulosti však bolo meno známej tenistky spájané aj s ďalšími kauzami - v roku 2024 napríklad prekvapivo podporila v prezidentských voľbách kandidáta Petra Pellegriniho. Dodnes sa tiež rieši, či „sa nechala voviesť do omylu“, keď sa v čase Covidu dala prednostne zaočkovať, zatiaľ čo na vakcínu vtedy čakali najviac ohrozené skupiny Slovákov.

Nič neľutuje

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