Vodka ako fit drink? Dominika Cibulková neľutuje nič, čo kedy na sociálnych sieťach zverejnila
Bývalá tenisová hviezda má za sebou viacero mediálnych káuz.
Od uvedenia do omylu cez politickú kampaň až po fit drink. S menom Dominiky Cibulkovej sa nehovorí len v súvislostiach s jej úspechmi na tenisových dvorcoch. V posledných rokoch sa preberal skôr krach jej manželstva s Michalom Navarom a viaceré mediálne kauzy, v ktorých figurovala.
Na sociálnych sieťach ju sleduje takmer pol milióna ľudí. Znamená to veľkú možnosť zárobkov ale aj zodpovednosť za to, čo robíte, hovoríte a propagujete. S veľkou popularitou prichádza aj kritika od verejnosti či fanúšikov a keďže Dominika sa na internete dopustila viacero prešľapov, ľudia jej to dali pocítiť. V nedávnom podcaste Ivety Malachovskej a jej dcéry Kristíny Pohľady generácií sa bývalá tenisová hviezda dotkla aj tejto témy a po prvýkrát prehovorila o tom, ako ona vníma kritiku aj mnohé negatívne komentáre nielen na svoju osobou. Zanalyzovala, čo na sociálnych sieťach zverejňuje a akým spoluprácam vie povedať áno.
Mediálne kauzy
Keď Dominika Cibulková ukončila v tridsiatke svoju tenisovú kariéru, zamerala sa na aj na sociálne siete, ktoré sa stali jedným z jej príjmov. Na internete má viacero spoluprác a práve jedna z nich rezonuje v posledných týždňoch vo verejnom priestore viac než čokoľvek iné. Ide o kampaň s "fit drinkom", ktorú Rada pre reklamu označila ako neetickú.
V minulosti však bolo meno známej tenistky spájané aj s ďalšími kauzami - v roku 2024 napríklad prekvapivo podporila v prezidentských voľbách kandidáta Petra Pellegriniho. Dodnes sa tiež rieši, či „sa nechala voviesť do omylu“, keď sa v čase Covidu dala prednostne zaočkovať, zatiaľ čo na vakcínu vtedy čakali najviac ohrozené skupiny Slovákov.