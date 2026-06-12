Toto budú dovolenkové hity leta 2026: Najkrajším miestom pri mori je úžasná Pláž pri západe slnka
Mnohí Slováci tam mieria každé leto.
Leto klope na dvere a mnohí Slováci na poslednú chvíľu pozerajú letenky, porovnávajú ceny apartmánov a premýšľajú, kde konečne oddýchnu. Niektorí túžia po pokojnej zátoke bez davov, iní po pláži s tyrkysovou vodou, ktorá vyzerá ako z pohľadnice. Nový rebríček najkrajších európskych pláží môže byť pre mnohých pri plánovaní dovolenky veľkou inšpiráciou.
Ako uvádza European Best Destinations, odborníci aj cestovatelia vybrali desať európskych pláží, ktoré si v roku 2026 získali najväčšiu pozornosť. Viaceré z nich pritom ležia v destináciách, kam Slováci cestujú každé leto najčastejšie.
Grécke prekvapenie
Kým mnohí čakali dominanciu exotických ostrovov či známych španielskych letovísk, najväčšou hviezdou rebríčka sa stalo Grécko. Až polovicu zo zoznamu totiž obsadili grécke pláže, ktoré lákajú kombináciou priezračného mora, pokojnej atmosféry aj dychberúcich výhľadov.
Do rebríčka sa dostali známe miesta ako Elafonisi na Kréte či Paleokastritsa na Korfu. Ako si všíma portál Interez, obe pláže pritom uspeli aj v celosvetovom hodnotení najkrajších pláží.
Medzi najlepšie sa zaradili aj Voutoumi na ostrove Antipaxos, Fteri na Kefalónii a Rovinia na Korfu.