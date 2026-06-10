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Keď ho krásne spolužiačky naučili fajčiť, zmenilo ho to. Z mladíka je dnes známy slovenský moderátor
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Keď ho krásne spolužiačky naučili fajčiť, zmenilo ho to. Z mladíka je dnes známy slovenský moderátor

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/tvjoj a Chat GPT

V školskom bufete si za päť korún kupoval šalát s dvoma rožkami.

Bol slušný a zodpovedný žiak, no s rodičmi sa často sťahovali, preto vystriedal tri základné školy. Neskôr aj napriek tomu zmaturoval na samé jednotky, nemal ani jednu neospravedlnenú hodinu a vždy sa správal vzorne. Chlapec z fotografie si dodnes pamätá svoju prvú lásku zo strednej školy a s úsmevom spomína aj na príhodu, ktorá ho v puberte zmenila. Spolužiačky ho totiž počas jedného výmenného pobytu naučili fajčiť.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/tvjoj a Chat GPT

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