Keď ho krásne spolužiačky naučili fajčiť, zmenilo ho to. Z mladíka je dnes známy slovenský moderátor
V školskom bufete si za päť korún kupoval šalát s dvoma rožkami.
Bol slušný a zodpovedný žiak, no s rodičmi sa často sťahovali, preto vystriedal tri základné školy. Neskôr aj napriek tomu zmaturoval na samé jednotky, nemal ani jednu neospravedlnenú hodinu a vždy sa správal vzorne. Chlapec z fotografie si dodnes pamätá svoju prvú lásku zo strednej školy a s úsmevom spomína aj na príhodu, ktorá ho v puberte zmenila. Spolužiačky ho totiž počas jedného výmenného pobytu naučili fajčiť.