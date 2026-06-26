Prvú chybu robia Slováci ešte pred grilovaním. Odborníci prezradili, ako si dobre pochutiť, ale neuškodiť
Pri grilovaní často zabúdame na svoje zdravie.
Mnohí si leto bez opečených klobások, syra či mäsa nevedia predstaviť. Práve pri obľúbenom letnom rituáli však množstvo ľudí opakuje stále tú istú chybu. To, čo chutí najviac, môže podľa odborníkov zároveň predstavovať riziko pre naše zdravie. Podľa odborníkov stačí niekoľko malých zmien, aby si ľudia obľúbené grilovanie užili bezpečnejšie a bez zbytočných zdravotných rizík.
Ako uvádza portál TVLive.sk, problémom nemusí byť samotné grilovanie, ale spôsob, akým jedlo pripravujeme. Výživový poradca Michal Páleník upozorňuje, že rozdiel je nielen v tom, čo si na gril položíme, ale aj v tom, ako často a ako dlho pokrm opekáme.
To najchrumkavejšie
„Je rozdiel medzi kuracími prsami či stehienkami a špekáčikmi, slaninou alebo klobáskou. Záleží aj na tom, ako často grilujeme,“ zhodnotil odborník pre TVLive.sk.
Práve tmavé a pripečené časti mäsa, ktoré mnohí považujú za najchutnejšie, môžu byť problémom. „Práve toto je preukázateľný karcinogén. Pokiaľ grilujeme raz za dva týždne, je to absolútne v poriadku. Ak je to úplne čierne, tak aspoň deťom to treba trochu zoškrabať,“ vysvetlil Michal Páleník.
Odborníci zároveň pripomínajú, že pri vysokých teplotách vznikajú látky, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje najmä na polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré vznikajú pri spaľovaní tuku kvapkajúceho na rozžeravené uhlie. Riziko sa zvyšuje najmä pri mastnejších druhoch mäsa a pri silno spálených častiach pokrmov.