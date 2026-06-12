Škaredá opica, nadávali mu ľudia. Karel Gott začal kariéru katastrofou, všetko pochopil až v Amerike
Spevácky idol sa mal pôvodne živiť ako elektromontér.
„Jeho tvár nepatrí na obrazovku!" Aj takéto reakcie posielali diváci po tom, ako sa v televízii začal objavovať Karel Gott. Mladý spevák sa istú dobu musel vyslovene premáhať, aby sa na svoju rozbiehajúcu sa kariéru nevykašľal. Napokon, spočiatku ju bral len ako východisko z núdze - mal si ňou nejaký čas zarábať, kým by sa opäť neprihlásil na školu.
Karlova mama synovu umeleckú dráhu podporovala, otec bol výslovne proti. Čas dal jednoznačne za pravdu tým, ktorí mu verili, keďže z neho vyrástla najväčšia spevácka legenda Československa. Toto je jeho príbeh.
Milovník pohrebov
Karel Gott sa narodil v Plzni a bol jedináčikom. Otec sa prepracoval až k ministrovi ťažkého priemyslu, mama pracovala ako kuchárka a neskôr ako asistentka v štátnych lesoch. Istú dobu býval u babičky na dedine a tieto spomienky považuje za jedny z najkrajších.
Z detstva si pamätal chvíle, ako chodil upíjať k babke čerstvo nadojené kozie mlieko. „Všetky deti vtedy utekali preč, aby to nemuseli piť. Ja som si to užíval a pil ho ešte teplé," spomínal Gott vo filme o svojom živote. Keď mal šesť rokov, presťahovali sa s rodičmi do Prahy. Karel už ako dieťa prejavoval výtvarný talent a presne to bola oblasť, ktorej sa chcel venovať. Keď si v škole na hodine mali zvoliť ľubovoľnú tému, namaľoval pohreb. Práve pohreby ho ako malého doslova fascinovali a stále ich vyhľadával.
„Pokiaľ som mal v detstve nejakú vášeň, tak to boli smútočné obrady. Tešil som sa na pohreb ktoréhokoľvek občana okrem mojich rodinných príslušníkov. Bol som v sprievode až k vykopanej jame, nad ktorou mal farár smútočnú reč, ktorej som nerozumel. Mňa to však dojímalo," spomínal Gott vo svojej knihe. Rád sa vtedy snažil utešiť trúchliacich ľudí. Ak dlho na žiadnom pohrebe nebol, bol schopný urobiť rozlúčku aj mačke, ktorú na ceste prešlo auto.
Otec sa ho snažil vodiť na futbal, ale žiaden záujem o šport v synovi nevzbudil. „Nikdy to vo mne nevzbudzovalo žiadne pocity. Rovnako som neprechovával city ani k iným otcovým záľubám," priznával.
Otec mu roky neodpustil
Zatiaľ čo Karlovl otec bol technický typ a práve v remesle videl jedinú cestu jeho uplatnenia, Karlova mama podporovala syna v speve aj vo výtvarnom umení. Po skončení základnej školy sa hlásil na umeleckú školu, chcel sa stať maliarom, ale nevzali ho. Gott tak vyšiel v ústrety svojmu otcovi, nastúpil na učňovku učiť sa za elektromontéra a hneď po škole do miestnych závodov.
V týchto rokoch sa však z neho stal veľký milovník hudby. Počúval Elvisa Presleyho či Franka Sinatru a zapáčila sa mu myšlienka, že by mohol byť ako oni. A tak sa v roku 1957 zapísal na svoju prvú spevácku súťaž. Tá sa skončila absolútnym fiaskom, lenže on sa na ďalší rok prihlásil na súťaž znova - prišiel ako Karel Matějíček. Tentoraz už vyhral a prvé miesto znamenalo aj otvorené dvere do pražských kaviarní.
Cez deň pracoval vo fabrike a po večeroch spieval v podnikoch, pričom ani na jednom mieste už nedokázal fungovať stopercentne. Vo fabrike strácal pozornosť a robil chyby a večer zase od únavy až strácal hlas. Jeho život sa dostal do začarovaného kruhu a bolo jasné, že sa musí definitívne rozhodnúť, čomu sa bude venovať naplno. A tak voľba padla na spev. Prihlásil sa preto na konzervatórium, čo jeho otec niesol veľmi ťažko. Trvalo dlhé roky, kým toto rozhodnutie rozdýchal.