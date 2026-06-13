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Keď začali Susedia, takmer ju ukameňovali. Viki Rákovú manžel Róbert uhájil aj pred vlastnými deťmi
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Keď začali Susedia, takmer ju ukameňovali. Viki Rákovú manžel Róbert uhájil aj pred vlastnými deťmi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom
Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom — Foto: Promo fotografie TV Markíza; Instagram - @rak.viki.rakova

S „nesympatickým“ hudobníkom to bola láska na piaty pohľad.

„Dcéra moja, a komu by si ty už zariaďovala byty?“ pýtala sa mama Viki Rákovej, keď snívala o tom, že raz bude bytovou dizajnérkou. Rodáčka z Rimavskej Soboty sa napokon vydala úplne inou cestou a stala sa obľúbenou herečkou, ktorú diváci poznajú najmä zo seriálu Susedia. Napriek úspechu na obrazovke si však Viki prešla aj ťažkými chvíľami – od kritiky za svoju postavu až po slzy pri obľúbenej relácii. Bojovať musela aj vo svojom súkromí, keď stretla manžela Róberta.

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Príspevok používateľa Lakatos Rák Viktória (@rak.viki.rakova)
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Chceli ju ukameňovať

Ako Maďarka žijúca na Slovensku vraj mala šťastie na to, že sa nikdy nestala terčom šikany. „Veľmi mi je ľúto, keď sa tieto dva národy hádajú. Ja som bývala v Rimavskej Sobote, kde som mala veľa slovenských kamarátov a vyrastali sme pekne spolu. Vôbec sme to neriešili a tie rodiny, ktoré to riešili, tak s tými sme sa nekamarátili,“ prezradila v OK podcaste svoju stratégiu.

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„Teraz, keď žijem na južnom Slovensku, vnímam, že je tam nejaká ‚dráždivosť‘, ale dúfam, že je to stále jemnejšie a že ľudí už nebude zaujímať, kto je aká národnosť,“ prezradila Viki Ráková, ktorá si svoje vypočula v časoch, keď bola hviezdou v seriáli Susedia, v ktorom bol humor založený práve na jej zlej slovenčine. Ako priznala pre SME, slovenskí Maďari ju za postavu Ildikó veľmi kritizovali.

Instagram Post
Príspevok používateľa Susedia (@susedia.official)
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Plač v aute

„Keď sa začali Susedia, skoro ma ukameňovali, že si z nich robím žarty, že sa to nemá a aby som s tým prestala. Manžel mi hovoril, že to nie je pravda, že ma majú radi, aby som sa tým netrápila, ale stále som mala v sebe napätie,“ povedala neskôr otvorene pre Nový Čas. Dnes ju v seriáloch už nenájdete.

Z obrazoviek sa stiahla po bolestnej skúsenosti v obľúbenej relácii Tvoja tvár znie povedome, ktorá ju dohnala až k slzám.

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