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Čas na prestávku: Ako si dopriať skutočný oddych za volantom
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Čas na prestávku: Ako si dopriať skutočný oddych za volantom

— Foto: Orlen

Dlhé hodiny za volantom, monotónna diaľnica a únava, ktorá prichádza nebadane. Každý, kto pravidelne cestuje, či už profesionálny vodič, rodič na rodinnom výlete alebo víkendový cestovateľ, pozná ten pocit, keď si telo aj myseľ pýtajú pauzu. Neignorujte ho.

Moderné čerpacie stanice už dávno nie sú len miestom na tankovanie. Menia sa na malé „oázy na cestách“, kde si môžete oddýchnuť, zregenerovať sa a bezpečne pokračovať v jazde.

Oddych, ktorý bude príjemný

Odborníci odporúčajú zastaviť každé dve hodiny, natiahnuť sa a dopriať si pár minút mimo auta. Aj preto sa čerpacie stanice čoraz viac menia na miesta, ktoré podporujú skutočný oddych.

Čisté, priestranné interiéry, pohodlné sedenie či možnosť na chvíľu „vypnúť“ mimo ruchu parkoviska vytvárajú prostredie, kde sa cestujúci necítia len ako zákazníci, ale skôr ako hostia.

Niektoré z nich idú ešte ďalej a snažia sa myslieť aj na pohyb či rodiny s deťmi. Na vybraných miestach tak nájdete viac priestoru na krátke pretiahnutie, prípadne aj jednoduché prvky pre deti, ktoré im pomôžu vybiť energiu pred ďalšou cestou. Nie je to zatiaľ štandard, ale rozhodne to bude trendom do budúcna.

Energia pre telo: Fresh food a zdravšie voľby

Regenerácia nie je len o oddychu, ale aj o tom, čo si doprajeme. Ťažké a mastné jedlá síce zasýtia, no často spôsobujú únavu. Naopak, ľahšie a vyvážené možnosti dokážu energiu doplniť bez pocitu „ťažkého žalúdka“.

Na čerpacích staniciach dnes nájdete čoraz širšiu ponuku fresh food, od čerstvých bagiet a šalátov až po zdravšie snacky. Niektoré ponúkajú aj plnohodnotné teplé jedlá, ktoré príjemne prekvapia kvalitou.

Samozrejmosťou je aj kvalitná káva, ktorá patrí k neodmysliteľným spoločníkom vodičov. Okrem klasiky dnes často nájdete aj zaujímavejšie varianty, od krémového latte až po matcha nápoje, ktoré dokážu nabiť energiou aj zlepšiť náladu.

Kvalitné zázemie ako základ pohody

Jedným z najdôležitejších, hoci často podceňovaných aspektov na cestách sú toalety. Práve ich kvalita výrazne ovplyvňuje celkový dojem zo zastávky.

Aj preto mnohé čerpacie stanice dlhodobo investujú do čistoty a komfortu hygienických zariadení, aby sa cestujúci cítili príjemne.

Mentálny reset počas pár minút

Krátke zastávky počas cesty majú veľký význam. Vystúpiť z auta, nadýchnuť sa čerstvého vzduchu, na chvíľu sa odpojiť od premávky a sústrediť sa na seba. To všetko pomáha znižovať stres a predchádzať únave.

Stačí urobiť pár krokov, ponaťahovať chrbát, ramená a krk, prípadne si dopriať krátku dychovú relaxáciu. Jednoduché pohyby ako predklony, krúženie ramenami či pár drepov zlepšujú prekrvenie a pomáhajú telu „prepnúť“ z pasívneho sedenia späť do pozorného režimu.

Koncept „oázy na cestách“ dnes rozvíjajú aj niektoré siete čerpacích staníc. ORLEN je jednou z nich, pričom kladie dôraz na komfort, čistotu, kvalitné jedlo aj priestor na oddych. Vodiči môžu zároveň využiť mnohé výhody prepojené s mobilnou aplikáciou.

Tip na záver: Prestávky si plánujte vopred a vyberajte si miesta, kde si naozaj oddýchnete. Vaše telo aj pozornosť za volantom sa vám odvďačia.

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