Po rokoch so žiarlivcom je šťastná. Martina Schindlerová pochopila, že partner len zrkadlí, ako na tom ste
Speváčka si v minulosti prešla náročným obdobím.
Pred rokmi si vytrpela svoje, keď žila v toxickom vzťahu plnom domáceho násilia. Napokon však našla posledné zvyšky síl na to, aby svojho vtedajšieho partnera opustila a mohla začať odznova. Martina Schindlerová je dnes konečne šťastná po boku nového muža, no ako povedala v rozhovore pre Plus 7 dní, na to, aby sme mohli byť šťastní s niekým iným, musíme byť šťastní najprv sami so sebou.
Prisahala Bohu, že vydrží
„Jej vyvolený je vplyvný muž z bratislavských podnikateľských kruhov,“ písali v bulvári v roku 2012, keď svoje áno vyslovila Kamilovi Haršánymu. Od luxusnej svadby potom niekdajšia superstaristka žila „v zlatej klietke“, starala sa o deti a všetok svoj čas venovala rodine.
Jej vzťah s manželom však ani zďaleka nebol idylický, skôr naopak. Martina sa v nefungujúcom vzťahu deň čo deň trápila, no dlho si myslela, že v manželstve musí zostať. „Ako kresťanka som prisahala Bohu, že vydržím. Ale potom si povedala - Panebože, čo je to za cestu, vydržať?“ priznala v relácii Na scéne a dodala, že musela nájsť veľa síl, aby dokázala zo vzťahu odísť.
O svojej bolestivej skúsenosti dnes otvorene hovorí, aby povzbudila aj iné ženy, ktoré sú v podobnej alebo rovnakej situácii. „Mala som v živote veľmi zlú skúsenosť so žiarlivosťou a teda každý si domyslí, čo z toho vyplýva. Keďže, samozrejme, pre deti je najlepšie, aby vyrastali v pokoji, všemožne som sa snažila predchádzať možným konfliktom,“ uviedla v rozhovore pre Život Martina, ktorá má s bývalým manželom dve deti.