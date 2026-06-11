Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Je zadarmo a takmer nik tam nechodí. Slovenské Stonehenge kúsok od Bratislavy ukrýva prastaré tajomstvo
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ady Hajdu a Zdena Studenková / S manželkou Jankou

Zaľúbil sa do Studenkovej, ale bol malý a zakomplexovaný. Ady Hajdu žije so ženou, proti ktorej nemá šancu

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec po páde zabudol, že je jeho dcérou. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti

Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.

Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Miro Šmajda.

Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.

Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti

Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Je zadarmo a takmer nik tam nechodí. Slovenské Stonehenge kúsok od Bratislavy ukrýva prastaré tajomstvo

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: magnific.com, @freepik / Google Maps

Objavili ich bagre a skoro navždy zmizli.

Keď sa povie Stonehenge, väčšina ľudí si predstaví slávne kamenné kruhy v Anglicku. Len málokto však tuší, že vlastnú prastarú záhadu máme aj na Slovensku. Bez davov turistov, bez vstupného a možno aj bez toho, aby ste o nej doteraz vôbec počuli.

Stoja priamo pri sídlisku

Na západe našej krajiny sa ukrýva miesto, ktoré pôsobí zvláštne už na prvý pohľad. Ako informujú Noviny.sk, medzi bežnými domami a sídliskom stoja obrovské kamene, ktoré akoby tam vôbec nepatrili. Niektoré nesú tajomné symboly, iné pripomínajú obradné stĺpy z dávnych čias. Práve preto ich mnohí začali prezývať slovenský Stonehenge.

Foto: Wikimedia Commons, Radek Linner

Nejde pritom o atrakciu vytvorenú pre turistov. Podľa portálu Planetslovakia kamene objavili úplnou náhodou až v roku 1988 počas výkopových prác pod holíčskou Kalváriou. Robotníci pri stavbe sídliska narazili na obrovské kamenné bloky ukryté pod zemou. To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajné balvany, sa postupne zmenilo na jeden z najzáhadnejších archeologických objavov na Slovensku.

Podľa dostupných informácií boli kamene súčasťou pravekého rondelu, teda kruhovej stavby, ktorá mohla slúžiť na kultové alebo astronomické účely. Pôvodný areál mal mať priemer približne 60 metrov a tvorilo ho 25 megalitov. Zachovať sa podarilo 22 z nich.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/posts/pfbid021Pqm6mojmQ3ftRFoSeQ8JYz5sA6UXcsfKo2XNyPPfU5YVj3ZswnqprVaNMedYB1bl

Najväčší kameň meria takmer sedem metrov a dodnes na ňom vidno rôzne vytesané symboly a obrazce. Viaceré pripomínajú nástroje alebo znaky spojené s dávnymi božstvami. Podľa informácií mesta Holíč sa na kameni nachádzajú symboly pripisované božstvám, ako sú Perún alebo Veles.

Príbeh starý viac než 5000 rokov

Práve rytiny na kameňoch patria k tomu, čo dodnes vyvoláva otázky.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Dala som 1 kopček svojim orchideám a do dvoch týždňoch mi všetky bohato kvitnú: Dajte to VŠETKÝM kvetom!

Dala som 1 kopček svojim orchideám a do dvoch týždňoch mi všetky bohato kvitnú: Dajte to VŠETKÝM kvetom!

Toto eliminuje MUCHY a KOMÁRE bez toho, aby ste minuli jediný cent!

Toto eliminuje MUCHY a KOMÁRE bez toho, aby ste minuli jediný cent!

Tajomstvo bohatej úrody uhoriek v tomto roku: Najlepšie hnojivo pre 5-KRÁT viac plodov!

Tajomstvo bohatej úrody uhoriek v tomto roku: Najlepšie hnojivo pre 5-KRÁT viac plodov!

Plný hrniec

Nikdy som nejedla také chutné zemiaky: RECEPT na strúhané zemiaky so šunkou – jednoduchá a ľahká večera za minútku!

Nikdy som nejedla také chutné zemiaky: RECEPT na strúhané zemiaky so šunkou – jednoduchá a ľahká večera za minútku!

Nikdy v živote som nejedla lepšie moravské koláče: Pridajte do cesta TOTO a budú neskutočne vláčne a mäkučké, ako pavučinka!

Nikdy v živote som nejedla lepšie moravské koláče: Pridajte do cesta TOTO a budú neskutočne vláčne a mäkučké, ako pavučinka!

Niečo tak dobré z obyčajnej kapusty ste nejedli: Neskutočne dobrý ŠALÁT hotový za 5 minút!

Niečo tak dobré z obyčajnej kapusty ste nejedli: Neskutočne dobrý ŠALÁT hotový za 5 minút!

Pekelne dobrá krkovička na cesnaku s výbornou omáčkou: Všetko máte na jednom plechu, bez kopy špinavého riadu!

Pekelne dobrá krkovička na cesnaku s výbornou omáčkou: Všetko máte na jednom plechu, bez kopy špinavého riadu!

Zdravé tipy

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Detoxikačná voda s citrónom, zázvorom a klinčekmi: Osviežujúci nápoj pre každý deň

Detoxikačná voda s citrónom, zázvorom a klinčekmi: Osviežujúci nápoj pre každý deň

11 tajných účinkov vývaru, o ktorých sa málo hovorí!

11 tajných účinkov vývaru, o ktorých sa málo hovorí!

Zabudnutá liečivá rastlina, ktorá čistí lymfu, podporuje obličky, srdce a zbavuje telo toxínov!

Zabudnutá liečivá rastlina, ktorá čistí lymfu, podporuje obličky, srdce a zbavuje telo toxínov!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…