Je zadarmo a takmer nik tam nechodí. Slovenské Stonehenge kúsok od Bratislavy ukrýva prastaré tajomstvo
Objavili ich bagre a skoro navždy zmizli.
Keď sa povie Stonehenge, väčšina ľudí si predstaví slávne kamenné kruhy v Anglicku. Len málokto však tuší, že vlastnú prastarú záhadu máme aj na Slovensku. Bez davov turistov, bez vstupného a možno aj bez toho, aby ste o nej doteraz vôbec počuli.
Stoja priamo pri sídlisku
Na západe našej krajiny sa ukrýva miesto, ktoré pôsobí zvláštne už na prvý pohľad. Ako informujú Noviny.sk, medzi bežnými domami a sídliskom stoja obrovské kamene, ktoré akoby tam vôbec nepatrili. Niektoré nesú tajomné symboly, iné pripomínajú obradné stĺpy z dávnych čias. Práve preto ich mnohí začali prezývať slovenský Stonehenge.
Nejde pritom o atrakciu vytvorenú pre turistov. Podľa portálu Planetslovakia kamene objavili úplnou náhodou až v roku 1988 počas výkopových prác pod holíčskou Kalváriou. Robotníci pri stavbe sídliska narazili na obrovské kamenné bloky ukryté pod zemou. To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajné balvany, sa postupne zmenilo na jeden z najzáhadnejších archeologických objavov na Slovensku.
Podľa dostupných informácií boli kamene súčasťou pravekého rondelu, teda kruhovej stavby, ktorá mohla slúžiť na kultové alebo astronomické účely. Pôvodný areál mal mať priemer približne 60 metrov a tvorilo ho 25 megalitov. Zachovať sa podarilo 22 z nich.
Najväčší kameň meria takmer sedem metrov a dodnes na ňom vidno rôzne vytesané symboly a obrazce. Viaceré pripomínajú nástroje alebo znaky spojené s dávnymi božstvami. Podľa informácií mesta Holíč sa na kameni nachádzajú symboly pripisované božstvám, ako sú Perún alebo Veles.
Príbeh starý viac než 5000 rokov
Práve rytiny na kameňoch patria k tomu, čo dodnes vyvoláva otázky.