Bojuje so sklerózou a sama vychováva dcérku. Janka nemá najväčší strach z choroby, ale z niečoho iného
Chce zostať mamou, na ktorú sa dcéra môže spoľahnúť
Každé ráno vstáva s jediným cieľom – postarať sa o svoju dcéru. Hoci jej to vlastné telo každým dňom sťažuje viac a viac, nevzdáva sa. Janka je slobodná mama bojujúca so sklerózou multiplex, s ochorením, ktoré jej postupne berie silu, istotu v chôdzi aj schopnosť zvládať bežné veci, ktoré väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Najväčšou motiváciou je pre ňu jej dcérka. Dievčatko, ktoré čaká na odborné vyšetrenia a ADOS test pre podozrenie na autizmus. Aj ono potrebuje pomoc, podporu a predovšetkým pocit bezpečia.
Cesta autobusom a čakanie na taxík
„Každá mama chce byť oporou svojmu dieťaťu. Nie naopak,“ uviedla pre portál Donio samoživiteľka Janka, ktorá zostala na všetko sama. Nemá rodinu, ktorá by jej vedela pravidelne pomáhať, a v posledných mesiacoch prežíva ďalšiu ťažkú skúšku – bojuje s vážnym ochorením. V čase, keď by sama potrebovala oporu, sa snaží zvládať starosti o dcéru, domácnosť aj vlastné zdravie. Ako však priznala, skleróza multiplex nepozná voľné dni.
Pravidelné vyšetrenia a liečba sú pre Janku nevyhnutnosťou. Kvôli nim musí opakovane cestovať do Košíc a to, čo by pre zdravého človeka znamenalo bežnú cestu, je pre ňu často vyčerpávajúca skúška. „Sú dni, keď sotva stojím na nohách. Vtedy je cesta autobusom alebo čakanie na taxi nesmierne náročné,“ vysvetlila. Najväčší strach nemá zo svojej diagnózy, ale z toho, že raz príde deň, keď už cestu k lekárom nezvládne sama.
Auto vráti samostatnosť
„Že namiesto toho, aby som ja chránila svoju dcéru, bude ona nútená pomáhať mne viac, než by malo byť na jej vek,“ priznala Janka. Práve preto sa rozhodla požiadať o pomoc verejnosť.