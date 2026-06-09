Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bojuje so sklerózou a sama vychováva dcérku. Janka nemá najväčší strach z choroby, ale z niečoho iného
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miro Šmajda.

Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Dominika Cibulková a Michal Navara / S rodičmi

Frajeri boli zakázaní, Michala chcel zbiť. Dominika Cibulková sa prísnemu otcovi vzoprela iba raz

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová.

Pred mafiou ju chránil so slzným sprejom vo vrecku. Juraj Rizman pre Zuzanu Čaputovú zahodil mužskú pýchu

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Ilustračná fotografia.

Romantické, historické, pokojné, lacné. Európu ohúrilo slovenské mesto, predbehlo aj vychýrené metropoly

Dominika Cibulková a Michal Navara / S rodičmi

Frajeri boli zakázaní, Michala chcel zbiť. Dominika Cibulková sa prísnemu otcovi vzoprela iba raz

Miro Šmajda.

Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Chorvátske rozsiahle pobrežie je známe kamennými plážami, ale nájdu sa aj miesta pre milovníkov piesku.

Žiadne ostré kamene, ale zlato rozliate pod nohami. Toto sú najkrajšie piesočné pláže Chorvátska

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bojuje so sklerózou a sama vychováva dcérku. Janka nemá najväčší strach z choroby, ale z niečoho iného

Samoživiteľka Janka s dcérou.
Samoživiteľka Janka s dcérou. — Foto: Donio.sk

Chce zostať mamou, na ktorú sa dcéra môže spoľahnúť

Každé ráno vstáva s jediným cieľom – postarať sa o svoju dcéru. Hoci jej to vlastné telo každým dňom sťažuje viac a viac, nevzdáva sa. Janka je slobodná mama bojujúca so sklerózou multiplex, s ochorením, ktoré jej postupne berie silu, istotu v chôdzi aj schopnosť zvládať bežné veci, ktoré väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Najväčšou motiváciou je pre ňu jej dcérka. Dievčatko, ktoré čaká na odborné vyšetrenia a ADOS test pre podozrenie na autizmus. Aj ono potrebuje pomoc, podporu a predovšetkým pocit bezpečia.

Foto: Donio.sk

Cesta autobusom a čakanie na taxík

„Každá mama chce byť oporou svojmu dieťaťu. Nie naopak,“ uviedla pre portál Donio samoživiteľka Janka, ktorá zostala na všetko sama. Nemá rodinu, ktorá by jej vedela pravidelne pomáhať, a v posledných mesiacoch prežíva ďalšiu ťažkú skúšku – bojuje s vážnym ochorením. V čase, keď by sama potrebovala oporu, sa snaží zvládať starosti o dcéru, domácnosť aj vlastné zdravie. Ako však priznala, skleróza multiplex nepozná voľné dni.

Ilustračný obrázok / Vierka Piknová
Prečítajte si tiež: 42 rokov pomáhala chorým deťom, pre konsolidáciu si má sama zaplatiť liek na rakovinu. Pomôžme Vierke

Pravidelné vyšetrenia a liečba sú pre Janku nevyhnutnosťou. Kvôli nim musí opakovane cestovať do Košíc a to, čo by pre zdravého človeka znamenalo bežnú cestu, je pre ňu často vyčerpávajúca skúška. „Sú dni, keď sotva stojím na nohách. Vtedy je cesta autobusom alebo čakanie na taxi nesmierne náročné,“ vysvetlila. Najväčší strach nemá zo svojej diagnózy, ale z toho, že raz príde deň, keď už cestu k lekárom nezvládne sama.

Foto: Donio.sk

Auto vráti samostatnosť

„Že namiesto toho, aby som ja chránila svoju dcéru, bude ona nútená pomáhať mne viac, než by malo byť na jej vek,“ priznala Janka. Práve preto sa rozhodla požiadať o pomoc verejnosť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Na soľ nalejm obyčajnú AVIVÁŽ pre účinok na celé týždne: Toto musí byť v každom jednom dome!

Záhradkári, toto si zapamätajte na každú jednu sezónu: Pestovateľ poradil jednoduchý spôsob, ako VÝRAZNE zvýšiť úrodu uhoriek!

Urobte to večer a ráno vás privíta celá hora chrumkavých a úplne zdravých uhoriek!

Keby som vedela, že jej len stačí potrieť listy týmto, urobila by som to dávno: Jedna rada a takto mi zakvitla!

Plný hrniec

Kto pozná tento RECEPT na kysnuté cesto, nič iné už nehľadá: Ohromne vláčne a nadýchané – univerzálny recept!

Nadýchaný tvarohovo-ovocný koláč z plechu: Jemný ako obláčik, šťavnatý a plný ovocia

Vedrá ČALAMÁDY na zimu: Zeleninu len nakrájať, zaliať šťavou a hotovo!

Každý rok robím LIEČIVÝ mätový sirup: Výborne chutí a lieči bolesti brucha, pomalé trávenie a pomôže aj pri migréne!

Zdravé tipy

Možno ju máte v záhrade a nepoznáte tento zázračný účinok: Táto burina je záchrana pre kosti, cievy aj vašu pokožku – vyvážite ju zlatom!

Pľúca potrebujú brokolicu, srdce paradajky a vlasy obyčajný petržlen: Zabudnite na drahé lieky z lekárne, toto je najsilnešia pomoc pre orgány!

Každý rok robím LIEČIVÝ mätový sirup: Výborne chutí a lieči bolesti brucha, pomalé trávenie a pomôže aj pri migréne!

Zázračná bylina pre domácnosť, zdravie, krásu a letné osvieženie!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…