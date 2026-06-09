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Ochutná halušky, volajú ju do Lendaku. Ficova dvojníčka si pri návšteve Slovenska dá na jednu vec pozor
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Ochutná halušky, volajú ju do Lendaku. Ficova dvojníčka si pri návšteve Slovenska dá na jednu vec pozor

Ficova dvojníčka a americká influencerka Gwen McMullenová.
Ficova dvojníčka a americká influencerka Gwen McMullenová. — Foto: Instagram - @gwynethmcmullen

Hlavne necestuj slovenským vlakom, radia jej Slováci.

„Vidíme sa o chvíľu, Slovensko,“ prekvapila na sociálnych sieťach americká influencerka Gwen McMullenová, ktorá pridala fotografie z lietadla. Žena, ktorá sa preslávila pre jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom, je už údajne na ceste do krajiny pod Tatrami. To, čo sa začalo ako internetový žart, sa tak mení na realitu – Gwen mieri za ľuďmi, ktorí ju pasovali za svoju „slovenskú kráľovnú“.

Instagram Post
Príspevok používateľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)
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Robert „Fajko“

Všetko sa začalo pred pár mesiacmi na sociálnych sieťach, kde si Slováci všimli neuveriteľnú podobnosť medzi americkou influencerkou a slovenským premiérom. Fotografie Gwen McMullenová sa začali šíriť internetom, zaplavili ich tisíce komentárov a Američanka spočiatku netušila, čo sa deje. „Si u nás všade v správach a ľudia si myslia, že si tajnou dcérou nášho premiéra,“ písala jej jedna z komentujúcich. Ďalší navrhovali test otcovstva a niektorí dokonca žartovali, že by ho mohla rovno nahradiť.

Gwen McMullen.
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„Čo je toto? Nemám ani potuchy. Ale píšu o mne! Ale... čo ak je to niečo zlé?“ zamýšľala sa vo videu prekvapená influencerka. Neskôr si pomocou umelej inteligencie preložila slovenské popisy a zistila, že ju médiá prirovnávajú k premiérovi Robertovi Ficovi.

Instagram Post
Príspevok používateľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)
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„Titulky hovorili, že americká influencerka vyzerá ako slovenský premiér Robert ‚Fajko‘. Takže áno, dali ma na spravodajský web s tým, že vyzerám ako ten starý zas*atý chlap,“ uviedla so svojím typickým humorom. Zároveň priznala, že ju pozornosť médií prekvapila. „Je trochu ponižujúce, keď o človeku takto píšu médiá, ale to, že o mne píšu po celom svete, je úplne v poriadku,“ dodala Gwen, ktorá vysvetlila, že to nie ona sa podobá na premiéra, ale on sa podobá na ňu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)
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Chce si dať pozor

„Keďže mám viac sledovateľov ako váš premiér a za týždeň viac pozretí, než je počet obyvateľov celej vašej krajiny, tak váš premiér vyzerá ako ja,“ poznamenala influencerka, ktorú na Instagrame sleduje viac ako 224-tisíc ľudí, ktorí ju označili za „slovenskú kráľovnú“.

Robert Fico v roku 1992 a v dokumente Expremiéri.
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V jednom z nedávnych videí oznámila, že si rezervovala letenky Slovensko a s humorom za ne poďakovala svojim „štedrým daňovým poplatníkom“. „Moje lety na Slovensko sú rezervované. Celý svet to uvidí, Gwen McMullen, kráľovná Slovenska. Užijeme si veľa zábavy, stretnutia s fanúšikmi a pár prekvapení. Ale musím si dávať pozor na...,“ napísala a v závere videa spoza nej vyskočila počítačovo pridaná podobizeň Roberta Fica, pred ktorým sa vraj musí mať na pozore.

Instagram Post
Príspevok používateľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)
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Volajú ju do Lendaku

Ako Gwen priznala na sociálnych sieťach, až postupne si začala uvedomovať, čo ju pri návšteve Slovenska čaká.

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