Ochutná halušky, volajú ju do Lendaku. Ficova dvojníčka si pri návšteve Slovenska dá na jednu vec pozor
Hlavne necestuj slovenským vlakom, radia jej Slováci.
„Vidíme sa o chvíľu, Slovensko,“ prekvapila na sociálnych sieťach americká influencerka Gwen McMullenová, ktorá pridala fotografie z lietadla. Žena, ktorá sa preslávila pre jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom, je už údajne na ceste do krajiny pod Tatrami. To, čo sa začalo ako internetový žart, sa tak mení na realitu – Gwen mieri za ľuďmi, ktorí ju pasovali za svoju „slovenskú kráľovnú“.
Robert „Fajko“
Všetko sa začalo pred pár mesiacmi na sociálnych sieťach, kde si Slováci všimli neuveriteľnú podobnosť medzi americkou influencerkou a slovenským premiérom. Fotografie Gwen McMullenová sa začali šíriť internetom, zaplavili ich tisíce komentárov a Američanka spočiatku netušila, čo sa deje. „Si u nás všade v správach a ľudia si myslia, že si tajnou dcérou nášho premiéra,“ písala jej jedna z komentujúcich. Ďalší navrhovali test otcovstva a niektorí dokonca žartovali, že by ho mohla rovno nahradiť.
„Čo je toto? Nemám ani potuchy. Ale píšu o mne! Ale... čo ak je to niečo zlé?“ zamýšľala sa vo videu prekvapená influencerka. Neskôr si pomocou umelej inteligencie preložila slovenské popisy a zistila, že ju médiá prirovnávajú k premiérovi Robertovi Ficovi.
„Titulky hovorili, že americká influencerka vyzerá ako slovenský premiér Robert ‚Fajko‘. Takže áno, dali ma na spravodajský web s tým, že vyzerám ako ten starý zas*atý chlap,“ uviedla so svojím typickým humorom. Zároveň priznala, že ju pozornosť médií prekvapila. „Je trochu ponižujúce, keď o človeku takto píšu médiá, ale to, že o mne píšu po celom svete, je úplne v poriadku,“ dodala Gwen, ktorá vysvetlila, že to nie ona sa podobá na premiéra, ale on sa podobá na ňu.
Chce si dať pozor
„Keďže mám viac sledovateľov ako váš premiér a za týždeň viac pozretí, než je počet obyvateľov celej vašej krajiny, tak váš premiér vyzerá ako ja,“ poznamenala influencerka, ktorú na Instagrame sleduje viac ako 224-tisíc ľudí, ktorí ju označili za „slovenskú kráľovnú“.
V jednom z nedávnych videí oznámila, že si rezervovala letenky Slovensko a s humorom za ne poďakovala svojim „štedrým daňovým poplatníkom“. „Moje lety na Slovensko sú rezervované. Celý svet to uvidí, Gwen McMullen, kráľovná Slovenska. Užijeme si veľa zábavy, stretnutia s fanúšikmi a pár prekvapení. Ale musím si dávať pozor na...,“ napísala a v závere videa spoza nej vyskočila počítačovo pridaná podobizeň Roberta Fica, pred ktorým sa vraj musí mať na pozore.
Volajú ju do Lendaku
Ako Gwen priznala na sociálnych sieťach, až postupne si začala uvedomovať, čo ju pri návšteve Slovenska čaká.