Po operácii nasledovalo nečakané prekvapenie. Dvojmetrový Martin z nemocnice odišiel ešte vyšší
Keď 18-ročný Martin odchádzal z nemocnice, neveril vlastným očiam.
Keď 18-ročný Martin prichádzal do žilinskej nemocnice, patril medzi najvyšších ľudí vo svojom okolí. Nikto však netušil, že po niekoľkých hodinách na operačnej sále bude ešte vyšší. Lekári mu totiž po zákroku namerali o päť centimetrov viac.
Na nezvyčajný prípad upozornila Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, kde Martin absolvoval operáciu chrbtice pre Scheuermannovu chorobu. Ako uviedla nemocnica na sociálnej sieti, ochorenie sa prejavuje zvýšeným zakrivením chrbtice a bolesťami.
Nečakaný rozdiel
Ešte pred zákrokom ukazoval meter číslo 204. Po operácii však Martina čakalo prekvapenie – lekári mu namerali až 209 centimetrov. Za zmenou nebol žiadny zvláštny jav, ale úspešný zákrok, pri ktorom odborníci upravili výrazné zakrivenie chrbtice spôsobené ochorením.
Ako uvádza portál Interez, Scheuermannova choroba patrí medzi ochorenia, ktoré sa často objavujú počas dospievania. Chrbtica sa pri nej nadmerne zakrivuje, čo môže spôsobovať bolesti aj viditeľné zmeny držania tela. V niektorých prípadoch je potrebný operačný zákrok.
Tímová práca
Martin podstúpil operáciu na oddelení pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie. Nemocnica zdôraznila, že za úspešným výsledkom stál celý tím odborníkov – od lekárov a sestier až po fyzioterapeutov a ďalších zdravotníkov.