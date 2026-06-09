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Skutočným víťazom Farmy bol Áron z Bratislavy. Neriešil seba a zachraňoval škôlku, ktorá dáva deťom šancu
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Skutočným víťazom Farmy bol Áron z Bratislavy. Neriešil seba a zachraňoval škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Áron v materskej škole PODO.
Áron v materskej škole PODO. — Foto: Instagram/aronerdelyi

V škôlke strávil celý deň a videom, ktoré z toho vzniklo, pozýva k pomoci aj svojich fanúšikov.

„Všetci utekali za spoluprácami a do salónov a ty? Ty si utekal pomáhať,“ ozýva sa zo sekcie komentárov pod videami Árona Erdélyiho. Rodený Bratislavčan, ktorý sa minulý rok preslávil účinkovaním v reality šou Farma, sa totiž rozhodol svoj novonadobudnutý dosah využiť na to, aby pomáhal a mnohých tým dojal.

Vydal sa inou cestou

Áron žije odmalička na Slovensku a kúsok svojho temperamentu a šarmu zdedil po otcovi, ktorý pochádza z Etiópie. Posledné štyri roky vraj strávil v Holandsku, kde študuje marketingovú komunikáciu a manažment a práve tam sa rozhodol, že si účasť vo Farme, ktorú s kamarátom rád sledoval, vyskúša na vlastnej koži.

Instagram Post
Príspevok používateľa Aron (@aronerdelyi)
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Po čase strávenom pred kamerami býva realita každého z účastníkov veľmi podobná. Prichádzajú prvé ponuky na spolupráce, propagovanie rôznych značiek a možnosť privyrobiť si úplne iným spôsobom, na aký boli doteraz zvyknutí. Áron sa však vydal iným smerom a namiesto toho, aby myslel na seba, pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Strávil s nimi celý deň

Na sociálnych sieťach zdieľal videá z materskej škôlky Armády spásy PODO. S deťmi prišiel osobne stráviť čas a zároveň im pomôcť v tom, aby tu mohli aj naďalej rásť a napredovať. „Je to miesto, kde deti s rôznymi životnými príbehmi nachádzajú bezpečie, podporu a prijatie. Deti sa učia dôverovať, rozvíjať svoje talenty a veriť, že ich budúcnosť môže byť krásna. Žiaľ, pre kritický nedostatok financií sa im môžu dvere zavrieť,“ vysvetlil v decembri na Instagrame.

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