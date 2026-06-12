Tato, cikať, vyslovila zrazu na prechádzke. Maroš Kramár sa v neľahkej situácii vynašiel s úsmevom
Známy herec sa vlani stal štvornásobným otcom.
Keď pred dvoma rokmi na jar prišla na svet jeho najmladšia dcérka Rija, nemohol byť šťastnejší. Maroš Kramár sa po šesťdesiatke stal štvornásobným otcom a výchovu malého dievčatka si užíva, ako len môže. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, ako sa jeho najmladšia ratolesť má a opísal aj vtipnú príhodu, pri ktorej musel reagovať naozaj rýchlo a v ktorej sa možno spoznajú aj iní rodičia.
Vyhovel jej
V apríli uplynuli dva roky odo dňa, ktorý sa do života Maroša Kramára zapísal tými najkrajšími písmenami. Vo veku 64 rokov sa vtedy stal otcom zdravého dievčatka. „Sme šťastní. Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz...“ priznal po narodení dcéry pre Nový Čas herec, ktorý dcérku vychováva spoločne s partnerkou Inou.
Ako prezradil v rozhovore pre Nový Čas, ktorý cituje Život, bola to práve ona, kto túžil po dieťatku. „Nebol som už prichystaný na to, mať deti. Moja priateľka ich však nemala a veľmi chcela, tak som jej v podstate vyhovel,“ dodal umelec, ktorý si rodičovstvo vychutnáva plnými dúškami.
Rozkazuje a šéfuje
Priznáva však, že občas je to už v tomto veku náročnejšie. Dcérka Rija oslávila v apríli už dva roky a ako vraví jej spokojný otecko, je to energické a aktívne dievčatko.