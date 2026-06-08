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Chodil s Vášáryovou, ale dostala ho divoška. Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková za 57 rokov skrotili oheň
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Chodil s Vášáryovou, ale dostala ho divoška. Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková za 57 rokov skrotili oheň

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.
Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková. — Foto: Promo fotografie STVR (Sieň slávy); Reprofoto TA3 - Portrét

Ty hanblivý evanjelik, vyčítala mu.

Bol tichý, rozvážny režisér a mnohých šokovalo, keď sa objavil vo dvojici s očarujúcimi ženami. Chvíľu to vyzeralo, že si Peter Mikulík vezme Milku Vášáryovú, no napokon mu srdce ukradla divoška a rebelka, ktorá vtedy žila naplno a bez mantinelov – Zuzana Kocúriková. Hoci mu kedysi vyčítala, že ako hanblivý evanjelik nedokáže ukázať svoje city, počas neuveriteľných 57 rokov spoločného života dokázali, že protiklady sa skutočne priťahujú.

Peter Mikulík.
Peter Mikulík. Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

No vidíte? Nevidí!

Ako malý chlapec bol vraj Peter Mikulík skôr hanblivý a nikdy nebol priebojný medzi inými deťmi. Zmenilo sa to v momente, keď im v škole v prvom ročníku oznámili, že vyberú 10 detí do rozhlasovej družiny. „Ja som nikdy nebol ambiciózny človek a toto bolo jedinýkrát, kedy som sa votrel medzi tú skupinu a išiel som s nimi, hoci som nebol vybraný,“ spomínal v Portréte TA3 Peter Mikulík, ktorému na skúškach ako jedinému oznámili, že raz z neho určite bude herec.

Pavol Mikulík.
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Takmer sa to aj splnilo, no na prijímacích skúškach neuspel, pretože už v tom čase nosil okuliare a nedovidel na fotografiu, z ktorej mal na vyzvanie jedného člena komisie pomenovať alebo spočítať ľudí, ktorí sa na nej nachádzali. „No vidíte? Nevidí!“ žartoval člen komisie. Po tomto nezdare išiel radšej na skúšky na réžiu. „Tam mohol byť aj človek s okuliarmi,“ zasmial sa Mikulík, ktorý ešte počas školy režíroval dvojicu Satinský-Lasica a nakoniec začal spolupracovať s tými najvýznamnejšími umelcami. A každý z nich obdivoval Mikulíkovu budúcu manželku Zuzanu Kocúrikovú, ktorá o nápadníkov nemala núdzu – medzi nimi boli aj Julo Satinský, Milan Lasica či Vlado Černý.

Peter Mikulík a Julo Satinský.
Peter Mikulík a Julo Satinský. Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

Divoška a rebelka

„Bol som do nej vášnivo zamilovaný, no ona o tom nevedela,“ priznával so smiechom Černý. Zuzana Kocúriková si ale nakoniec vybrala Petra Mikulíka, ktorý bol jej absolútnym opakom. To, že neemigrovala na západ, jej absolútne zmenilo život.

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