Recept má z citrónového sadu v Nice. Koláč Adriany Kemkovej je šťavnatý aj príjemne osviežujúci
Je skvelou bodkou za dobrým obedom.
Najradšej pečie vtedy, keď nemusí. Počúva hudbu, podcasty, je v kuchyni úplne sama a tvorí niečo nové. Adriana Kemková však rovnako miluje aj chvíle, ktoré v kuchyni trávi s manželom. „Keď dovarí, zvyčajne povie - Prosím ťa, doťukni to, niečo tomu stále chýba. Podľa mňa je to takmer vždy výborné,“ s úsmevom prezradila portálu Akčné ženy.
Obe verzie sú neodolateľné
Inšpiráciu hľadá u zahraničných blogerov a recepty rada pretvára na dostupné bezlepkové verzie, ktoré si hravo upečú aj milovníci sladkého na Slovensku. Keďže však tento typ múky pracuje úplne inak ako ten klasický, jej práca je často alchýmiou.
„Skladám jedlá nanovo, podľa toho, čo sa dá u nás kúpiť a zároveň ich prerábam do bezlepkových a bezlaktózových verzií. Vlastne vyrábam celkom nový recept... Pridávam, uberám a vyskladám z toho to, čo viem, že spolu dobre funguje,“ vysvetlila a nedávno spolu so svojou susedou a priateľkou prekvapili aj chutným receptom na svieži dezert.
„Je tu dlho očakávaný recept na náš spoločný francúzsky citrónový koláč. Piekli sme ho vo verzii s lepkom aj bez lepku - a musíme povedať, že v oboch verziách je nádherne šťavnatý, maslový a najmä príjemne citrónovo osviežujúci. Recept sme si priniesli z Nice, kde nás veľmi inšpirovala návšteva citrónového sadu u Emilie,“ vysvetlili Adriana s Michaelou v spoločnom príspevku na Instagrame.