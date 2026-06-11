Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Recept má z citrónového sadu v Nice. Koláč Adriany Kemkovej je šťavnatý aj príjemne osviežujúci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ady Hajdu a Zdena Studenková / S manželkou Jankou

Zaľúbil sa do Studenkovej, ale bol malý a zakomplexovaný. Ady Hajdu žije so ženou, proti ktorej nemá šancu

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec po páde zabudol, že je jeho dcérou. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti

Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.

Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Ady Hajdu a Zdena Studenková / S manželkou Jankou

Zaľúbil sa do Studenkovej, ale bol malý a zakomplexovaný. Ady Hajdu žije so ženou, proti ktorej nemá šancu

Miro Šmajda.

Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.

Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti

Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Ilustračná fotografia.

Romantické, historické, pokojné, lacné. Európu ohúrilo slovenské mesto, predbehlo aj vychýrené metropoly

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Recept má z citrónového sadu v Nice. Koláč Adriany Kemkovej je šťavnatý aj príjemne osviežujúci

Adriana a Michaela v Nice / Citrónový koláč.
Adriana a Michaela v Nice / Citrónový koláč. — Foto: Instagram/adrikemka

Je skvelou bodkou za dobrým obedom.

Najradšej pečie vtedy, keď nemusí. Počúva hudbu, podcasty, je v kuchyni úplne sama a tvorí niečo nové. Adriana Kemková však rovnako miluje aj chvíle, ktoré v kuchyni trávi s manželom. „Keď dovarí, zvyčajne povie - Prosím ťa, doťukni to, niečo tomu stále chýba. Podľa mňa je to takmer vždy výborné,“ s úsmevom prezradila portálu Akčné ženy.

Obe verzie sú neodolateľné

Inšpiráciu hľadá u zahraničných blogerov a recepty rada pretvára na dostupné bezlepkové verzie, ktoré si hravo upečú aj milovníci sladkého na Slovensku. Keďže však tento typ múky pracuje úplne inak ako ten klasický, jej práca je často alchýmiou.

Instagram Post
Príspevok používateľa @emilie_et_les_citrons_de_pepe
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„Skladám jedlá nanovo, podľa toho, čo sa dá u nás kúpiť a zároveň ich prerábam do bezlepkových a bezlaktózových verzií. Vlastne vyrábam celkom nový recept... Pridávam, uberám a vyskladám z toho to, čo viem, že spolu dobre funguje,“ vysvetlila a nedávno spolu so svojou susedou a priateľkou prekvapili aj chutným receptom na svieži dezert.

Josef Maršálek / Jablkový koláč.
Prečítajte si tiež: Chodili mu stovky správ, tak prezradil celý recept. Jablkový koláč Josefa Maršálka poteší oči aj žalúdok

„Je tu dlho očakávaný recept na náš spoločný francúzsky citrónový koláč. Piekli sme ho vo verzii s lepkom aj bez lepku - a musíme povedať, že v oboch verziách je nádherne šťavnatý, maslový a najmä príjemne citrónovo osviežujúci. Recept sme si priniesli z Nice, kde nás veľmi inšpirovala návšteva citrónového sadu u Emilie,“ vysvetlili Adriana s Michaelou v spoločnom príspevku na Instagrame.

Citrónový koláč Adriany Kemkovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačí ponoriť škoricu do octu a neuveríte, aké je to účinné!

Stačí ponoriť škoricu do octu a neuveríte, aké je to účinné!

Najlepšia rada, ako uchovať cesnak na celý rok: Šťavnatý, voňavý a presne ako čerstvý + tip, ako skladovať kupovaný cesnak a cibuľu!

Najlepšia rada, ako uchovať cesnak na celý rok: Šťavnatý, voňavý a presne ako čerstvý + tip, ako skladovať kupovaný cesnak a cibuľu!

Toto úplne zmení vašu prácu s počítačom: Geniálna pomôcka s ktorou sa naučíte písať všetkými desiatim za 1 deň!

Toto úplne zmení vašu prácu s počítačom: Geniálna pomôcka s ktorou sa naučíte písať všetkými desiatim za 1 deň!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Plný hrniec

Rezne potriem syrovou zmesou a v lete pripravujem LEN takto: Žiadne vyprážanie a trojobal, toto vylepšenie si zamilujete!

Rezne potriem syrovou zmesou a v lete pripravujem LEN takto: Žiadne vyprážanie a trojobal, toto vylepšenie si zamilujete!

Mladí dnes pred týmto druhom mäsom utekajú a je to veľká chyba: Skutočný liek na kĺby a kosti!

Mladí dnes pred týmto druhom mäsom utekajú a je to veľká chyba: Skutočný liek na kĺby a kosti!

Cuketový koláč na spôsob SACHERA: Nikto nechcel veriť, že v ceste je cuketa, FAMÓZNA chuť!

Cuketový koláč na spôsob SACHERA: Nikto nechcel veriť, že v ceste je cuketa, FAMÓZNA chuť!

Krehké taštičky z kyslej smotany: Cesto len z 3 prísad – nekysnú a hotové sú hneď!

Krehké taštičky z kyslej smotany: Cesto len z 3 prísad – nekysnú a hotové sú hneď!

Zdravé tipy

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Detoxikačná voda s citrónom, zázvorom a klinčekmi: Osviežujúci nápoj pre každý deň

Detoxikačná voda s citrónom, zázvorom a klinčekmi: Osviežujúci nápoj pre každý deň

11 tajných účinkov vývaru, o ktorých sa málo hovorí!

11 tajných účinkov vývaru, o ktorých sa málo hovorí!

Zabudnutá liečivá rastlina, ktorá čistí lymfu, podporuje obličky, srdce a zbavuje telo toxínov!

Zabudnutá liečivá rastlina, ktorá čistí lymfu, podporuje obličky, srdce a zbavuje telo toxínov!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…