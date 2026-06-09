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Za najatraktívnejšími mužmi sveta netreba cestovať ďaleko. Zo Slovenska sa k nim dostanete autom
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Za najatraktívnejšími mužmi sveta netreba cestovať ďaleko. Zo Slovenska sa k nim dostanete autom

— Foto: Chat GPT, Freepik.com, freepik

Nový rebríček analytického portálu Insider Monkey má jasno v tom, v ktorej krajine sú tí najkrajší chlapi.

Horúco vám tam nebude len z počasia, ale aj z mužov. Analytický portál Insider Monkey, ktorý cituje World Population Review, totiž zostavil nový rebríček najatraktívnejších mužov sveta - a tých najväčších fešákov vybrali na základe globálnych prieskumov, medzinárodných súťaží krásy a mediálnej popularity. 

Prvé miesto a pomyslenú zlatú korunu tak berú temperamentní Španieli, Európa však rebríčku vládne aj na druhom a treťom mieste - striebro si totiž odnášajú blonďaví Švédi a na bronzovej priečke sa umiestnili ďalší fešáci z krajín južnej Európy - elegantní Taliani.

Foto: Freepik.com, freepik

Starostlivosť a úprava

Dobrá postava a mužné črty nie sú to jediné, čo dnešné ženy u svojich mužov hľadajú. Výskum z Penn State University síce ukázal, že muži so symetrickými tvárami sú považovaní za krajších ako ostatní, kľúčovú úlohu v príťažlivosti však rovnako zohrávajú aj vzhľad a štýl. Muži, ktorí sa o seba dobre starajú a sú upravení, pôsobia sebavedomejšie, čo je vlastnosť, ktorá sa ženám páči. 

Margot Robbie sa stala najkrajšou ženou sveta.
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Bolo však ťažké objektívne vybrať 20 krajín s najkrajšími mužmi na svete a tak sa jednotlivé krajiny posudzovali na základe celosvetových prieskumov, medzinárodných súťaží krásy aj popularity v médiách.

Dostali sa medzi top fešákov aj Slováci?

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