Bol z nich v siedmom nebi. Tradičné dolky od Pavla Berkyho chutia skvelo vďaka triku s cestom
Ich chuť dotvára jemný jahodový tvaroh.
Keď sa Pavel Berky ocitol v TOP 3 najlepších amatérskych kuchárov v relácii MasterChef, ešte netušil, kam ho jeho kulinárske umenie zavedie. Dnes sa jeho receptami na sociálnych sieťach inšpiruje viac ako 200-tisíc ľudí a nápady na nové gurmánske zážitky mu nedochádzajú ani po rokoch.
Miesenie cesta si vyžaduje čas
Rodákovi z Rimavskej Soboty sa účasťou v známej súťaži otvorili dvere do kuchárskeho sveta a ako módny návrhár na čas vymenil šijací stroj za varechu. K jedlu mal blízko už odmalička, so sestrou občas rodičom pripravovali večere a to, že sa dnes o svoje nápady môže deliť s ostatnými, ho mimoriadne teší.
„Recept na tradičné dolky, k nim jahodový tvaroh, sirup, šľahačka, čerstvé a mrazom sušené jahody a som v siedmom nebi! No a vy môžete byť tiež,“ napísal Pavel k jednému zo svojich sladkých videoreceptov a pripomenul dôležitú vec.
Pri miesení cesta sa podľa neho netreba ponáhľať, celý proces totiž môže trvať aj 20 minút a je dôležité ho neskracovať. „Správne vymiesené cesto spoznáme tak, že z neho odoberieme malý kúsok a opatrne ho natiahneme. Malo by vytvoriť tenkú blanu bez trhania,“ poradil obľúbený kuchár.