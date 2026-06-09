Vie, že pre ňu urobila maximum. Lola Rolins zvládla dôležitý životný krok a jej mama neskrýva hrdosť
Z dievčatka vyrástla v krásnu mladú ženu.
„Tohto dňa som sa bála,“ povzdychla si prednedávnom Dara Rolins, keď jej Lola oslávila plnoletosť. Nehovorila to však so smútkom, ale s hrdosťou mamy, ktorá vedela, že pre svoju dcéru urobila všetko, aby ju dobre pripravila do života. A iba pár mesiacov po osemnástich narodeninách prišiel ďalší dôvod na radosť. Lola totiž má za sebou dôležitú životnú udalosť a jej mama na ňu nemôže byť viac pyšná.
Pred dcérou nechcela byť zlá
Lola Rolins bola už od detstva pod drobnohľadom verejnosti aj médií, keďže je dcérou známych rodičov. Narodila sa slovenskej popovej dive Dare Rolins a českému hudobníkovi Matějovi Homolovi. A hoci pre jeho neveru sa prominentný pár neskôr rozišiel a speváčka v danom období cítila krivdy, rozhodla sa, že na ne zabudne – práve kvôli dcére.
„Môžem si dať ruky na srdce, nikdy som pred Laurou naňho nebola zlá. Nikdy som ju nevyužívala ako nástroj našich problémov a môjho hnevu. Nikdy, ani raz,“ priznala Dara v podcaste rádia Európa 2, ktoré cituje portál Diva.sk.
Bála sa toho
Z Loly je dnes už mladá slečna, ktorá pred časom oslávila 18 rokov. Pri tej príležitosti si jej mama Dara Rolins na sociálnej sieti len povzdychla a fanúšikom priznala, že tohto dňa sa bála.